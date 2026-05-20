Қоғам

Қазақстан Сыртқы істер министрлігі Ресейге баруды жоспарлаған азаматтарға үндеу жасады

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Ерлан Жетібаев Ресейге баруды жоспарлап жүрген қазақстандықтарға қойылатын жаңа талаптар туралы мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Оның айтуынша, Ресей аумағына кіру кезінде шетел азаматтарына қатысты қосымша талаптар енгізіледі.

"2026 жылғы 1 шілдеден бастап Ресейге жұмыс істеу немесе оқу мақсатында баратын Қазақстан азаматтары үшін "Госуслуги RuID" мобильді қосымшасын пайдалану міндетті болады. Жаңа тәртіпке сәйкес, шетел азаматтары аталған қосымшада жеке профиль ашып, Ресей Федерациясына кіру туралы электронды өтінішті шекарадан өтуден кемінде 72 сағат бұрын тапсыруы қажет", – деді Ерлан Жетібаев 20 мамырдағы брифингте.

Ол өтініш қаралғаннан кейін жүйеде азаматтың Ресейге кіру құқығын растайтын жеке QR-код қалыптасатынын түсіндірді. Бұл QR-код өтініш берілген күннен бастап 90 күн бойы жарамды болады.

Сыртқы істер министрлігі азаматтарға Ресейге сапарды алдын ала жоспарлап, жаңа ережелермен алдын ала танысып шығуға кеңес берді.

Бұған дейін Эболаның қайта өршуіне байланысты Денсаулық сақтау министрлігі шұғыл ескертпе таратқанын жазғанбыз.

Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Қазақстан СІМ Шенген елдеріне кірудің жаңа ережелері туралы мәлімдеді
16:58, Бүгін
ҚР СІМ Шенген елдеріне кірудің жаңа ережелері туралы мәлімдеді
Сыртқы істер министрлігі, Қазақстан, Иран, халқы, көңіл айту
20:17, 02 наурыз 2026
Қазақстанның Сыртқы істер министрлігі Иран халқына көңіл айтты
Қазақстан, Иран
16:50, 23 маусым 2025
Қазақстан Сыртқы істер министрлігі Иранмен қарым-қатынас туралы айтты
