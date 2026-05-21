Қазақстанда ауыл шаруашылығы жерлерін пайдалануға бақылау күшейтіледі
2026 жылғы 21 мамырда Мәжіліс депутаттары ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерді ұтымды пайдалану мәселелері бойынша Қазақстан Республикасының Жер кодексіне енгізілетін түзетулерді жұмысқа қабылдады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Депутат Серік Егізбаевтың айтуынша, заң жобасының мақсаты – жер қатынастарын құқықтық реттеуді жетілдіру, құқықтық коллизиялар мен олқылықтарды жою, сондай-ақ жер учаскелерін беру, пайдалану және олардың нысаналы мақсатын өзгерту рәсімдерінің ашықтығын арттыру.
"Заң жобасы жер басқару жүйесінің ашықтығы мен тиімділігін арттыруға, адал бәсекелестікті дамытуға, сондай-ақ аумақтардың орнықты дамуына және жер ресурстарын ұтымды пайдалануға ықпал етеді", – деді Серік Егізбаев.
Бұған дейін Жер кодексіне бірқатар өзгерістер енгізу жоспарланып отырғаны хабарланған болатын.
