Астанада лаңкестікке қарсы жоспарлы оқу-жаттығулар басталады
Елордадағы терроризмге қарсы іс-қимыл жөніндегі жедел штабтың мәліметінше, сағат 15:00-ден 20:00-ге дейін "Нұрсұлтан Назарбаев" халықаралық әуежайы (Қабанбай батыр даңғылы, 119) аумағында және Астана қаласының ішінде жоспарлы антитеррорлық оқу-жаттығу өтеді.
Шараның мақсаты – террорлық қауіптер туындаған жағдайда құқық қорғау және арнайы органдардың жедел әрекет ету дайындығын тексеру. Оқу-жаттығу барысында іс-шара өтетін аумақта жаяу жүргіншілер мен көлік қозғалысына уақытша шектеулер енгізілуі мүмкін.
Осыған байланысты азаматтардан өткізілетін оқу шараларына түсіністікпен қарау, қауіпсіздік талаптарын сақтау, мемлекеттік органдар қызметкерлерінің заңды талаптарын орындау және тек ресми ақпарат көздеріне сену сұралады.
Сондай-ақ бүгін Астана әуежайының баспасөз қызметі әуежай алдындағы алаң мен кіреберіс жолдарда асфальт жабындысын жаңарту жұмыстары басталғанын хабарлады.