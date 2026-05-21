Қоғам

Каспийдегі итбалық өлімі: Ауыл шаруашылығы министрлігі жағдайға пікір білдірді

Каспийдегі итбалық өлімі: Ауыл шаруашылығы министрлігі жағдайға пікір білдірді , сурет - Zakon.kz жаңалық 21.05.2026 13:23 Сурет: pixabay
Ауыл шаруашылығы министрлігінің Балық шаруашылығы комитеті Каспий теңізі жағалауында табылған итбалық өлекселеріне қатысты жағдайға түсініктеме берді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Таратылған ақпаратқа сүйенсек:

"2026 жылғы 19 мамырда Каспий теңізі мемлекеттік табиғи резерватының қызметкерлері Жайық-Каспий облысаралық бассейндік балық шаруашылығы инспекциясы және Түпқараған ауданының жергілікті атқарушы органымен бірлесіп, Түпқараған ауданындағы Каспий теңізі жағалауында мониторинг жүргізу барысында жағалауда қатты ыдыраған күйде (2-4 кезең) 35 дана итбалық өлекселерін анықтады".

Ведомство өлі итбалықтардың жағаға шығарылуы батыстан соққан күшті дауылдың салдарынан болып тұратындығын атап өтті. Дегенмен, барлық итбалықтардың өлімі бір уақытта болуы мүмкін.

"Каспий итбалығын зерттеуді жүзеге асыратын ғылыми ұйым (Гидробиология және экология институты) сынамаларды (тіс, жүн және тырнақ) алды. Ал, Маңғыстау облысы бойынша экология департаменті су мен топырақ үлгілерін жинады",- делінген мәліметте.

Сонымен қатар, комитет табылған өлекселердің қатты ыдырауына байланысты Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетінің ветеринариялық қызметі жұқпалы ауруларға патологиялық материалдың сынамаларын жинай алмағанын жеткізді.

"Каспий теңізінің жағалауына мониторинг жалғасуда. Жергілікті атқарушы орган балық инспекциясымен, "Каспий итбалығы" МТР-мне, "Qazaq balyk" республикалық балық шаруашылығы және аквашаруашылығы қауымдастығымен бірлесе отырып, өлекселерді жинап, санитарлық нормаларды сақтай отырып кәдеге жаратты". ҚР Ауыл шаруашылығы министрлігінің Балық шаруашылығы комитеті

Гидробиология және экология институты зерттеушілерінің айтуынша, итбалықтар бір айдан астам уақыт бұрын өлгенімен, жақында ғана батыстан соққан дауыл Маңғыстау облысы Түпқараған ауданының жағалауында жағаға шығып кеткен.

Сонымен қатар, ғалымдар көп жылдар бойы жүргізілген зерттеулерге сүйене отырып, итбалықтардың өлімі иммундық жүйенің әлсіреуінен және жұқпалы ауруларға бейімділікке әкелетін жалпы қарсылықтан болуы мүмкін деп санайды.

"Жағалаудағы мониторинг жұмыстары жалғасуда, жағдай тұрақты бақылауда",- деп атап өтті мамандар.

Бұған дейін Каспийде итбалықтар тағы да қырылуда екенін жазғанбыз.

Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
