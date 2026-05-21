Қазақстанда баланың атын өзгертуге қатаң талаптар енгізілді
"Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы бүгін, 2026 жылғы 21 мамырда Қазақстан азаматтарының бірінің баланың атын өзгертуге қатысты жолдаған сауалына жауап берді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Аталған азамат баласының атын ауыстыруды жоспарлап отырғанын айтып, келесі мәселелерді нақтылауды сұраған:
"Баланың келісімі қажет пе және ол қандай жастан бастап талап етіледі?"
Мемлекеттік корпорацияның мәліметінше, баланың атын өзгерту туралы өтінішті Халыққа қызмет көрсету орталығы (ХҚКО), тіркеуші орган немесе "Электрондық үкімет" порталы арқылы беруге болады.
Сонымен қатар баланың атын өзгерту үшін міндетті түрде екі ата-ананың да келісімі қажет екені айтылды.
"Егер бала 10 жасқа толған болса, оның келісімі де талап етіледі", – деп нақтылады "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясының баспасөз қызметі.
Бұған дейін Қазақстанда баланың тегін өзгерту тәртібі де егжей-тегжейлі түсіндірілген болатын.
