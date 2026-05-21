#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+27°
$
471.77
547.25
6.6
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+27°
$
471.77
547.25
6.6
Қоғам

Қазақстанда баланың атын өзгертуге қатаң талаптар енгізілді

Свидетельство о рождении, документы , сурет - Zakon.kz жаңалық 21.05.2026 12:49 Фото: Zakon.kz
"Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы бүгін, 2026 жылғы 21 мамырда Қазақстан азаматтарының бірінің баланың атын өзгертуге қатысты жолдаған сауалына жауап берді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Аталған азамат баласының атын ауыстыруды жоспарлап отырғанын айтып, келесі мәселелерді нақтылауды сұраған:

"Баланың келісімі қажет пе және ол қандай жастан бастап талап етіледі?"

Мемлекеттік корпорацияның мәліметінше, баланың атын өзгерту туралы өтінішті Халыққа қызмет көрсету орталығы (ХҚКО), тіркеуші орган немесе "Электрондық үкімет" порталы арқылы беруге болады.

Сонымен қатар баланың атын өзгерту үшін міндетті түрде екі ата-ананың да келісімі қажет екені айтылды.

"Егер бала 10 жасқа толған болса, оның келісімі де талап етіледі", – деп нақтылады "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясының баспасөз қызметі.

Бұған дейін Қазақстанда баланың тегін өзгерту тәртібі де егжей-тегжейлі түсіндірілген болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев бүгін, 2026 жылғы 21 мамырда Қазақстан Республикасының мемлекеттік наградаларымен марапаттау туралы Жарлыққа қол қойды, деп хабарлайды Zakon.kz.
15:19, Бүгін
Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстанның мәдениет қайраткерлерін марапаттады: толық тізім
Деньги, тенге, судебные выплаты, алименты, пособие на ребенка, пособие на детей, содержание, семейные выплаты, деньги на ребенка, ребенок, дети, семья
13:38, 08 мамыр 2025
Қазақстандықтар баласына қос фамилия бере ала ма
Егер күйеуі атын өзгерткен болса, балаларға әкесінің атын өзгерту керек пе
15:27, 18 шілде 2024
Егер күйеуі атын өзгерткен болса, балаларға құжаттағы әкесінің атын өзгерту керек пе
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Алишер Ергали
16:01, Бүгін
Стало известно, где экс-"вольник" Алишер Ергали дебютирует за Казахстан как "классик"
Маккензи Дёрн
15:52, Бүгін
Красавица из UFC Дёрн проведёт первую защиту титула в карде, где может выступить Махачев
Казахстан обыграл Гонконг в Кубке Дэвиса
15:37, Бүгін
Казахстанцы обыграли Гонконг в Шымкенте и претендуют на путевку в финал Juniors Davis Cup
Сборная Казахстана выступит в элитном дивизионе отбора чемпионата Европы
15:21, Бүгін
Молодёжная сборная Казахстана узнала соперников по квалификации чемпионата Европы
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: