Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстанның мәдениет қайраткерлерін марапаттады: толық тізім
Сурет: akorda.kz
Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев бүгін, 2026 жылғы 21 мамырда Қазақстан Республикасының мемлекеттік наградаларымен марапаттау туралы Жарлыққа қол қойды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ақорда таратқан ресми мәліметке сәйкес, мәдениет саласындағы айрықша жетістіктері және Қазақстан алдындағы ерекше еңбегі үшін бірқатар азаматтар мемлекеттік наградалармен марапатталды:
"Отан" орденімен
- Бурмистрова Татьяна Николаевна – "Ұлттық өнер" ЖШС директоры, Алматы қаласы;
ІІ дәрежелі "Барыс" орденімен
- Жүнісова Мақпал Мұхамедьярқызы – "Роза Бағланова атындағы "Қазақконцерт" мемлекеттік академиялық концерттік ұйымы" РМҚК солисі, Астана қаласы;
ІІІ дәрежелі "Барыс" орденімен
- Ганцева Марина Юрьевна – Михаил Лермонтов атындағы Ұлттық орыс драма театры" РМҚК актрисасы, Алматы қаласы;
"Қазақстанның халық әртісі" құрметті атағы берілді
- Қожа Бахтияр Абдуллаұлы – "Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ ұлттық драма театры" РМҚК әртісі, Алматы қаласы
- Макарова Нина Матвеевна – "А.П.Чехов атындағы Павлодар облыстық драма театры" КМҚК актрисасы
- Сейітметов Азат Райымбекұлы – "Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ ұлттық драма театры" РМҚК актері, Алматы қаласы;
"Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері" құрметті атағы берілді
- Бейсембаев Ерлан Ғабитұлы – "Қалибек Қуанышбаев атындағы Қазақ ұлттық музыкалық драма театры" РМҚК симфониялық оркестрінің бас дирижері, Астана қаласы
- Бекенов Нұрлан Алданышбайұлы – Астана қаласы әкімдігінің "Еркеғали Рахмадиев атындағы Мемлекеттік академиялық филармония" МКҚК қазақ оркестрінің дирижері
- Жармағамбетов Расул Қайратұлы – "Астана Опера" мемлекеттік опера және балет театры" КеАҚ жетекші солисі
- Исмайылов Өмірәлі Дәуренбекұлы – "Астана қаласының суретшілер одағы" ҚБ төрағасы
- Қалиев Серік Әкрамұлы – "Алатау" дәстүрлі өнер театры" КМҚК қызметкері, Алматы қаласы
- Овчинников Олег Николаевич – Қазақстанның Православ Шіркеуі Митрополиттік хорының регенті (бас дирижері)
- Олексенко Игорь Владимирович – "Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы" РММ доценті, Алматы қаласы
- Тоқымтаев Базарбек Сләмбекұлы – "Б.Римова атындағы Академиялық драма театры" МКҚК актері, Талдықорған қаласы;
"Парасат" орденімен
- Әбілханова Салтанат Аябекқызы – "Күләш Байсейітова атындағы Қазақ ұлттық өнер университеті" РММ аға оқытушысы, Астана қаласы
- Ким Римма Ивановна – "Республикалық мемлекеттік академиялық корей музыкалық комедия театры" РМҚК актрисасы, Алматы қаласы
- Тұржан Оңайгүл Ізтұрғанқызы – Ғылым және жоғары білім министрлігінің "Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті" КеАҚ доценті, Астана қаласы;
ІІ дәрежелі "Достық" орденімен
- Кюршад Зорлу – Түркия Республикасының Әділдік және даму партиясы төрағасының орынбасары;
"Құрмет" орденімен
- Бахаров Дилмурат Нурахметович – "Құдыс Қожамияров атындағы Республикалық мемлекеттік академиялық ұйғыр музыкалық комедия театры" РМҚК директоры, Алматы қаласы
- Дайыров Сәбит Сергебайұлы – "Астана Опера" мемлекеттік опера және балет театры" КеАҚ концертмейстері
- Дияров Ермек Сатыбалдыұлы – "Дервиши" тобының қатысушысы, Алматы қаласы
- Жүгінісов Құрманбек Далабекұлы – "Жамбыл атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық филармониясы" РМҚК әртісі, Алматы қаласы
- Қабыкенова Айнаш Жақсылыққызы – "Жетісу облысының Дәнеш Рақышев атындағы филармониясы" МКҚК М.Төлебаев атындағы қазақ халық аспаптар оркестрінің әртісі-аспапшысы
- Қалиева Ая Жәкенқызы – "Александр Селезнев атындағы Алматы хореографиялық училищесі" РМҚК директоры
- Мәжит Асан Маратұлы – "Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ ұлттық драма театры" РМҚК актері, Алматы қаласы
- Оразбеков Дастан Дәрібайұлы – әнші, Астана қаласы
- Өтепберген Аян Өмірәлі – Астана қаласы әкімдігінің "Музыкалық жас көрермен театры" МКҚК актері
- Рахмет Сұраған – ақын, Астана қаласы
- Салықов Медет Тілеубекұлы – "Роза Бағланова атындағы "Қазақконцерт" мемлекеттік академиялық концерттік ұйымы" РМҚК әртісі, Астана қаласы
- Сұлтанов Сүндет Нұрланұлы – "Астана Балет" театры" ЖШС жетекші солисі
- Төлегенов Нұрлан Құрманәліұлы – "Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық халық аспаптар оркестрі" РМҚК әртісі, Алматы қаласы;
"Ерен еңбегі үшін" медалімен
- Әшім Әлия Мейрамғазықызы – журналист, Астана қаласы
- Көпберген Жасұлан Ерболұлы – театр және кино актері
- Сағындықова Ләззат Құдайбергенқызы – Алматы қаласы Мәдениет басқармасының "Алматы қаласы музейлер бірлестігі" КМҚК директоры
- Сәдірбаев Нұржас Майрамбекұлы – Астана қаласы әкімдігінің "Музыкалық жас көрермен театры" МКҚК актері;
"Шапағат" медалімен
- Безаубек Сәния Серікқызы – "Л.Н.Толстой атындағы Қостанай облыстық әмбебап ғылыми кітапханасы" КММ басшысы
- Крапп Мария Владимировна – суретші, Тараз қаласы
- Лутошкина Марина Васильевна – "Семья Лутошкиных" бастамашыл тобының волонтері
- Малышева Ольга Витальевна – театр шолушысы, Алматы қаласы
- Сапорито Ренато – "Magister Art" президенті.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript