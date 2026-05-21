Қазақстанда аэротаксимен ұшу қанша тұруы мүмкін
Сурет: Joby Aviation
Қазақстан Премьер-министрінің орынбасары Қанат Бозымбаев 2026 жылғы 21 мамырда Үкіметтегі баспасөз мәслихатында аэротакси қызметінің қолжетімділігі туралы сұраққа жауап берді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.
Қанат Бозымбаевтың айтуынша, қазіргі уақытта технологиялар өте жылдам дамып жатыр және әуе арқылы жеткізу жүйелері де тез әрі арзан бола бастайды.
"Болашақта дрон түріндегі ұшқышсыз ұшу аппараттары біздің өмірімізге іштен жану қозғалтқышы бар автомобильдер сияқты, тіпті одан да кеңінен енуі мүмкін. Кәсіпкерлерге келсек – талаптарға сай келетіндер лицензия алып, Алатау аумағында жұмыс істей алады. Менің ойымша, Алматы қаласы, Алматы облысы және жаңа қала бір үлкен агломерация ретінде ортақ ереже қабылдайды. Яғни бірыңғай тәртіп болады", – деді ол.
Оның айтуынша, мысалы, жолаушы Алматы әуежайында болса, кептелісті ескерсек қалаға жету 1,5–2 сағат алады. Ал болашақта әуежай маңында дрон-такси қызметі болуы мүмкін, жолаушы рейсті алдын ала брондай алады.
"Қазір шамамен есептегенде, бағасы бір шақырымға 1 доллар болуы мүмкін. Яғни 15 шақырымға шамамен 15 доллар төлеп, тез жетуге болады", – деп болжам жасады Бозымбаев.
Оның айтуынша, нарықта бәсеке пайда болған сайын бұл қызметтің бағасы одан әрі арзандауы мүмкін.
Бұған дейін Алатауда аэротакси қашан іске қосылуы мүмкін екенін жазғанбыз.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript