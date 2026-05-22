Алматыда демалыс күнгі жәрмеңкелер жалғасып келеді
Жәрмеңкеде Алматы қаласының және Алматы облысының Еңбекшіқазақ, Талғар, Іле, Қарасай, Жамбыл аудандарының, сондай-ақ Шығыс Қазақстан облысының тауар өндірушілерінің өнімі ұсынылған.
Сауда алаңдарында 1000-нан астам азық-түлік өнімі қойылған.
2026 жылдың басынан бері жәрмеңкелерде шамамен 8,5 мың тонна азық-түлік өнімі сатылған. Оның ішінде әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарлары да бар. Бүгінде демалыс күнгі жәрмеңкелерге 60 мыңнан астам адам келген. Бұл форматтың қала тұрғындары арасында жоғары сұранысқа ие екенін көрсетеді.
Тұрғындарға қолайлы жағдай жасау және азық-түлік өнімдерінің қолжетімділігін арттыру мақсатында 2026 жылы 16 мамырдан бастап Жетісу ауданындағы Құлагер шағынауданында жаңа жәрмеңке жұмысын бастады. Алдағы уақытта жәрмеңкелердің ауқымын кеңейтіп, қаланың барлық 8 ауданын қамту жоспарланып отыр.
Жәрмеңке әр сенбі және жексенбі сағат 09:00-ден 18:00-ге дейін мына мекенжайларда өтеді:
- Бостандық ауданы: "Қазақфильм" шағынауданы;
- Әуезов ауданы: Рысқұлбеков көшесі, 33/2;
- Медеу ауданы: Меңдікұлов және Бектұров көшелерінің қиылысы;
- Алмалы ауданы: Масанчи көшесі, Әйтеке би мен Гоголь көшелерінің аралығы;
- Жетісу ауданы: Құлагер шағынауданы.
Сонымен қатар "Алматы" ӘКК" АҚ Бостандық ауданындағы ("Қазақфильм" шағынауданы) және Әуезов ауданындағы демалыс күнгі жәрмеңкесін кезең-кезеңімен жаңғырту жұмыстарын жүргізуде. Жобаны сауда алаңдарын санитарлық, сәулеттік және инфрақұрылымдық талаптарға сәйкестендіруге, сондай-ақ қала тұрғындары үшін азық-түлік өнімдерінің қолжетімділігін арттыруға бағытталған.