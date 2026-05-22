Синоптиктер Қазақстандағы ауа райы туралы жаңа болжам жасады
Бұл туралы "Қазгидромет" РМК 2026 жылғы 23–25 мамырға арналған ауа райы болжамында мәлімдеді.
Синоптиктердің айтуынша:
"Қазақстанның солтүстігінде, оңтүстігінде және оңтүстік-батысында атмосфералық фронттардың өтуіне байланысты ауа райы тұрақсыз болады – найзағайлы жаңбыр күтіледі, ал елдің шығысында түнгі уақытта жауын-шашын (жаңбыр, қар) сақталады".
23 мамырда Түркістан, Алматы және Жамбыл облыстарында қатты жаңбыр, бұршақ және екпінді жел күтіледі.
24–25 мамырда түнгі уақытта оңтүстік-шығыстың таулы аймақтарында жаңбырдың қарға ауысуы мүмкін.
Қалған өңірлерде негізінен жауын-шашынсыз ауа райы сақталады.
Сондай-ақ ел аумағында жел күшейеді, оңтүстікте шаңды дауылдар болуы мүмкін, ал түнгі және таңғы уақытта тұман түседі.
"Елдің солтүстік-шығысында, шығысында және орталығында түнгі уақытта -1…-3°С дейін үсік күтіледі", – делінген "Қазгидромет" хабарламасында.
Күндізгі температура біртіндеп көтеріледі:
- батыста – +28…+35°С дейін;
- солтүстікте және орталықта – +20…+32°С дейін;
- шығыста – +17…+25°С дейін;
- оңтүстікте – +22…+35°С дейін;
- оңтүстік-шығыста – +20…+28°С дейін.
Айта кетейік, бұған дейін синоптиктер 2026 жылғы жаз мезгілі туралы болжам жасап, елде +45°С-қа дейінгі аптап ыстық пен нөсер жаңбырлар болуы мүмкін екенін айтқан еді.