"Қазгидромет" Орал және Ақтөбе тұрғындарына ескерту жасады
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Синоптиктер 2026 жылғы 23 мамырда Қазақстанның батысындағы екі қала тұрғындары мен қонақтарына ауа сапасының нашарлайтынын ескертті, деп хабарлайды Zakon.kz.
"Қазгидромет" таратқан мәліметке сәйкес, 23 мамыр күні Орал және Ақтөбе қалаларында қолайсыз метеорологиялық жағдайлар күтіледі.
Қолайсыз метеорологиялық жағдайлар (ҚМЖ) — атмосфераның төменгі қабатында зиянды заттардың жиналуына себеп болатын қысқа мерзімді ауа райы факторларының (тынық ауа, әлсіз жел, тұман, инверсия) жиынтығы.
Мұндай күндері тұрғындарға ашық ауада ұзақ уақыт болуды, әсіресе автожолдар мен басқа да ластану көздерінің маңында жүруді азайту ұсынылады. Ал өкпе, жүрек-қан тамырлары және аллергиялық аурулары бар адамдар сыртқа шыққанда өзімен бірге қажетті дәрі-дәрмектерін алып жүргені жөн.
