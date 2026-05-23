Қоғам

Астана аспанында жойғыш ұшақтар ұшады: тұрғындарға ескерту жасалды

23.05.2026 10:35
Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлігі елорда тұрғындарына маңызды мәлімдеме жасады. Ведомство Астана аспанында әскери әуе жаттығулары басталатынын ескертті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Астанада 28 мамыр күні Қазақстан Республикасы Қарулы Күштері Әуе қорғанысы күштерінің жоспарлы іс-шаралары аясында қала аспанында жойғыш ұшақтардың көрсетілімдік ұшуы өтеді.

Іс-шараға дайындыққа байланысты 24 мамырдан бастап елорда әуе кеңістігінде әскери авиацияның оқу-жаттығу ұшулары басталады.

"Жойғыш ұшақтардың ұшуы мен жаттығу шаралары қауіпсіз биіктікте жүргізіліп, қала тұрғындарының қалыпты тыныс-тіршілігіне кедергі келтірмейді. Елорда тұрғындары мен қонақтарынан жаттығулар мен көрсетілімдік ұшу кезеңінде туындауы мүмкін қысқа мерзімді шу деңгейінің жоғарылауына түсіністікпен қарауды сұраймыз". – делінген хабарламада.

Министрлік сонымен бірге:

  • барлық ұшулар қауіпсіздік талаптарына қатаң сәйкес ұйымдастырылған және халыққа ешқандай қауіп төндірмейтінін;
  • түрлі түсті түтіндерді қолдану тек көрсетілімдік сипатқа ие және қоршаған ортаға зиян келтірмейтінін ескертті.
