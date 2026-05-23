23 мамырдағы Астана мен Алматы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы
Фото: Zakon.kz
Материалда Қазақстан Ұлттық банкінің шетел валюталарына белгілеген ресми бағамы, сондай-ақ Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі үш валюта – АҚШ доллары, еуро және рубль бағамдары ұсынылған, деп хабарлайды Zakon.kz.
2026 жылғы 23 мамырдағы жағдай бойынша Қазақстан Ұлттық Банкі бекіткен валюта бағамдары:
- АҚШ доллары – 471,06 теңге;
- еуро – 546,68 теңге;
- рубль – 6,6 теңге;
- Қытай юані – 69,05 теңге.
Шетел валютасының бағасы уақытқа байланысты өзгеруі мүмкін. Төменде айырбастау пункттеріндегі сатып алу және сату бағамдары көрсетілген.
Астана
АҚШ доллары:сатып алу – 467 теңге,сату – 474 теңге;
Еуро:сатып алу – 542 теңге,сату – 552 теңге;
Ресей рублі:сатып алу – 6,21 теңге,сату – 6,51 теңге.
Алматы
АҚШ доллары:сатып алу – 470,86 теңге,сату – 473,10 теңге;
Еуро:сатып алу – 546,76 теңге,сату – 551,93 теңге;
Ресей рублі:сатып алу – 6,36 теңге,сату – 6,5 теңге.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript