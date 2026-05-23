#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+16°
$
470.8
545.99
6.6
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+16°
$
470.8
545.99
6.6
Қоғам

23 мамырдағы Астана мен Алматы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.05.2026 11:52 Фото: Zakon.kz
Материалда Қазақстан Ұлттық банкінің шетел валюталарына белгілеген ресми бағамы, сондай-ақ Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі үш валюта – АҚШ доллары, еуро және рубль бағамдары ұсынылған, деп хабарлайды Zakon.kz.

2026 жылғы 23 мамырдағы жағдай бойынша Қазақстан Ұлттық Банкі бекіткен валюта бағамдары:

  • АҚШ доллары – 471,06 теңге;
  • еуро – 546,68 теңге;
  • рубль – 6,6 теңге;
  • Қытай юані – 69,05 теңге.

Шетел валютасының бағасы уақытқа байланысты өзгеруі мүмкін. Төменде айырбастау пункттеріндегі сатып алу және сату бағамдары көрсетілген.

Астана

АҚШ доллары:сатып алу – 467 теңге,сату – 474 теңге;

Еуро:сатып алу – 542 теңге,сату – 552 теңге;

Ресей рублі:сатып алу – 6,21 теңге,сату – 6,51 теңге.

Алматы

АҚШ доллары:сатып алу – 470,86 теңге,сату – 473,10 теңге;

Еуро:сатып алу – 546,76 теңге,сату – 551,93 теңге;

Ресей рублі:сатып алу – 6,36 теңге,сату – 6,5 теңге.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
23 наурызда Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттерінде валюта бағамы қалай өзгерді
11:03, 23 наурыз 2026
23 наурызда Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттерінде валюта бағамы қалай өзгерді
Алматы мен Астанадағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы: 25 наурыз
11:20, 25 наурыз 2026
Алматы мен Астанадағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы: 25 наурыз
Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара
14:25, 17 мамыр 2026
Астана мен Алматыда 17 мамырдағы валюта бағамы қандай
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Илия Топурия
15:04, Бүгін
Илия Топурия может подраться с Конором Макгрегором
Зейнеп Баянова
14:04, Бүгін
Казахстанская Федерация борьбы простила Баянову за неявку на награждение в Кубке РК
Федерация тяжёлой атлетики РК поделилась важной новостью
13:52, Бүгін
В Семее прошёл форум о безопасности детей с участием Федерации тяжёлой атлетики РК
Сборная Казахстана по волейболу
13:10, Бүгін
Сборная Казахстана с разгрома стартовала на чемпионате Центральной Азии по волейболу
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: