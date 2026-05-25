Қоғам

Көл маңында адасып кеткен велосипедшілер дронның көмегімен табылды

Көл маңында адасып кеткен велосипедшілер дронның көмегімен табылды , сурет - Zakon.kz жаңалық 25.05.2026 14:04
Солтүстік Қазақстан облысы Қызылжар ауданында тоғыз велосипедші Березовка ауылына бара жатқан жолда Сафонково көлі маңында бағыттан жаңылып қалған. Қараңғы түскен соң олар далада қалып, жолды өз бетінше таба алмады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Іздестіру жұмыстарына ТЖМ қызметкерлері дереу шықты.

"Әуеге ұшқышсыз ұшу аппараты көтерілді. Қараңғыда дәл осы дронды велосипедшілер байқап, соған қарай қозғала бастаған. Біраз уақыттан кейін құтқарушылар алыстан велосипед шамдарының әлсіз жарығын көрді". ҚР ТЖМ баспасөз қызметі

Көп ұзамай тоғыз адамның барлығы автожолға аман-есен жеткізілді. Ешкімге медициналық көмек қажет болған жоқ.

Бұған дейін Петропавлда ағашқа өрмелеп шыққан ер адам өздігінен түсе алмай құқарушылардың көмегіне жүгінгенін жазғанбыз.

Тау, Қарағанды облысы, Қарқаралы, адасу, туристер, дрон
22:58, 04 қараша 2025
Қарағанды облысында адасып кеткен туристер дронның көмегімен табылды
Дрон, СҚО, Тайынша ауданы, қамыс, шопан, дрон, табылды
09:54, 05 қазан 2025
СҚО-да қалың қамыс арасында қалып кеткен шопан дронның көмегімен табылды
Дрон, Өскемен, адасу, жоғалу, зейнеткер әйел, табылды
18:35, 14 шілде 2025
Өскеменде адасып кеткен зейнеткер әйел дронның көмегімен табылды
