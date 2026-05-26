#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+23°
$
472.48
550.06
6.59
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+23°
$
472.48
550.06
6.59
Қоғам

Ота жасалмаған: Ақтаудағы депутаттың өліміне қатысты хирургиялық клиника түсініктеме берді

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, операция, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.05.2026 11:37 Фото: primeminister.kz
Ақтауда артық майдан арыламын деп ажал құшқан депутаттың жақындары пластикалық хирургия клиникасын жауапқа тартуды талап етеді. Наркоздан кейін Ербол Айтуовтың қан қысымы күрт көтеріліп, облыстық ауруханаға жеткізілген. Жансақтау бөлімінде бір ай жатып, тілге келместен көз жұмыпты.

КТК дерегіне сүйенсек, марқұмның зайыбы Лаура Айтуова пластикалық хирургия клиникасының қызметкерлерін немқұрайлық танытты деп айыптап, заңгерлердің көмегіне жүгінген. Заңгердің айтуынша, операция алдында тапсырылған талдаулар толық тексерілмеген. Яғни анестезиолог интубацияны дұрыс жүргізбей, соның салдарынан науқастың тыныс алуында қиындық туындаған деп отыр. Соның әсерінен қан қысымы 225-ке дейін көтеріліп, қант мөлшері де күрт артып, ишемиялық инсульт алып, комаға түсіпті.

"Анализдері толық болмаған, медициналық кер әсері болған, оның ағзасында, аурулар болған, оған ешқандай тексеру жасалмаған. Қант құрамы жоғары болған. Мұндай жағдайда хирург отаға алмау керек. Анестезиолог анестезия салмас бұрын, одан екі күн бұрын әңгімелесіп, оның жағдайын білуі керек. Ондай жүргізілмеген".Алдирза Қуанышкереев, жәбірленуші тараптың адвокаты:

Ал клиниканың бас дәрігері марқұм пластикалық ота алдында барлық дайындықтан өтті дейді. Алайда наркоздан кейін оның қан қысымы көтеріліп, облыстық аурухананың жансақтау бөліміне жеткізілген. Осы оқиғаға байланысты жекеменшік клиниканың бас дәрігері әлеуметтік желіде тараған кей ақпаратты жоққа шығарды. Медициналық мекеме марқұмға мұнда операция жасалмағанын және клиниканың 2015 жылдан бері лицензия негізінде жұмыс істеп келе жатқанын алға тартты.

Маңғыстау облыстық полиция департаменті аталмыш оқиға бойынша қылмыстық іс қозғалғанын мәлімдеді. Айта кетейік, марқұм Ербол Айтуов өңірге белгілі тұлға болған. Ол депутат қызметінен бөлек, Облыстық кәсіпкерлер палатасындағы маңызды бөлімдердің бірін басқарған. Қапыда қара жамылған отбасы кінәлі тұлғаларды анықтап, тиісті жазаға тартуды талап етеді.

Бұған дейін Алматыда бірнеше күннен бері із-түссіз жоғалған жігіттің мәйіті жер қойнына тапсырылғанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Көлік министрлігі 2026 жылғы 26 мамырда Қазақстан ішінде жазғы маусымда әуе және теміржол қатынасын қолжетімді ету үшін қосымша шаралар қабылданатынын мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.
15:43, Бүгін
Ұшақ билеті 16 мың теңгеден: Қазақстанда жазғы ішкі сапарлар жеңілдейді
Фармацевтика, фармацевт, фармацевты, медикаменты, лекарственные средства, лекарственные препараты, лекарство, фармпродукция
15:40, Бүгін
Қазақстанда қатерлі ісікке қарсы дәрі қашан дайын болады
Обязательное социальное медицинское страхование, медицинское страхование, медицинская страховка, ОСМС, врач, врачи, доктор, доктора, медик, медики, медицина, здравоохранение, медстрахование
15:33, Бүгін
ДСМ медицина қызметкерлерін сақтандыру жүйесін және қызметтік ақпаратты қорғауды күшейтеді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Хамзат Чимаев
15:30, Бүгін
"Он сломлен": бразильский нокаутёр Коста сделал вывод после поражения Хамзата Чимаева
Суд отказал прокуратуре во взыскании 1,54 миллиона долларов с футбольного клуба &quot;Тобыл&quot;
15:10, Бүгін
Суд отказал прокуратуре во взыскании 1,54 миллиона долларов с футбольного клуба "Тобыл"
Елена Рыбакина
14:45, Бүгін
Рыбакина претендует на звание первой ракетки мира: три сценария, как обойти Соболенко
Жибек Куламбаева
14:28, Бүгін
Жибек Куламбаева потерпела поражение в первом круге турнира ITF
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: