Алматы мен облысты байланыстыратын қос автобустың жүріс кестесіне өзгеріс енгізілді
Алматы қаласы мен Алматы облысын байланыстыратын №248 және 124 автобустардың жүріс кестесі алдағы сәрсенбіден бастап өзгереді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл туралы бүгін, 26 мамырда Алматы көлік холдингі хабарлады:
"27 мамырдан бастап №248 бағыттың қозғалыс сызбасына өзгерістер енгізіледі. Алматы – Бішкек тас жолы бойымен қозғалу кезінде бағыт "Қасымбек ауылы" бағытына солтүстікке қарай бұрылып, елдімекенді айналып өтіп, әрі қарай соңғы аялдама — "Шолаққарғалы ауылы" бағыты бойынша қозғалысын жалғастырады".
Өз кезегінде Алматы облысының Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы мынаны нақтылайды:
"Басқарма бекіткен 2024 жылғы жоспарына сәйкес, Алматы-1 — Шамалған станциясы — Ұзынағаш (Сорбұлақ трактісі) автомобиль жолына күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Осыған байланысты, 27 мамырдан бастап жөндеу жұмыстары аяқталғанға дейін №124 бағыттың қозғалыс сызбасы уақытша өзгертіледі".
№124 автобус енді мына бағытта қатынайды:
- солтүстік бағытта: Бұрындай тас жолы көшесі – "Әубәкіров көшесі" соңғы аялдамасына дейін.
- кері бағытта: "Әубәкіров көшесі" соңғы аялдамасынан бастап – Бұрындай тас жолы көшесі – әрі қарай сызба бойынша.
