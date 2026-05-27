#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+22°
$
477.48
555.83
6.65
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+22°
$
477.48
555.83
6.65
Қоғам

Бүгін еліміздегі ХҚКО мен мамандандырылған ХҚКО-лар жұмыс істемейді

ХҚКО, мамандандырылған ХҚКО-лар, Құрбан айт, сурет - Zakon.kz жаңалық 27.05.2026 09:02 Сурет: primeminister.kz
"Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы қазақстандықтарға ХҚКО мен мамандандырылған ХҚКО-лар жұмысында өзгерістер барын ескертті, деп хабарлайды Zakon.kz.

27 мамырда Құрбан айт мейрамына байланысты барлық ХҚКО мен мамандандырылған ХҚКО-лар, оның ішінде кезекші бөлімдер жабық болады.

"27 мамыр күні Құрбан айт мейрамына байланысты барлық ХҚКО мен мамандандырылған ХҚКО-лар, оның ішінде кезекші бөлімдер жұмыс істемейтінін хабарлаймыз", делінген ұйым хабарламасында.

Сондай-ақ корпорация мереке күндерінен басқа уақытта барлық ХҚКО мен мамандандырылған ХҚКО-лар, оның ішінде кезекші бөлімдер де әдеттегі жұмыс кестесі бойынша қызмет көрсететінін нақтылайды.

Бұған дейін 27 мамырда таңертең Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының (ҚМДБ) төрағасы Наурызбай қажы Тағанұлы елордадағы "Әзірет Сұлтан" мешітінде айт намазын жүргізгені хабарланған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Доллар, Астана, Алматы, ақша айырбас орындары, 27 мамыр, валюта бағамы, евро, рубль
11:00, Бүгін
Астана мен Алматыдағы ақша айырбас орындарындағы валюта бағамдары - 27 мамыр
ЦОН, центры обслуживания населения, egov, егов, цифровые документы, ЭЦП, электронная цифровая подпись
09:05, 30 сәуір 2026
Мамыр мерекелерінде ХҚКО мен мамандандырылған ХҚКО жұмыс істемейді
ХҚКО мен мамандандырылған ХҚКО-лар
20:06, 23 қазан 2023
25 қазанда ХҚКО мен мамандандырылған ХҚКО-лар жұмыс істемейді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Реконструкция стадиона в Атырау
11:55, Бүгін
Стоимость реконструкции стадиона "Мунайшы" в Атырау составила 11 миллиардов тенге
Илия Топури
11:37, Бүгін
Илия Топурия включил Александра Усика в список любимых боксёров
Покатилов подписал контракт с &quot;Сабахом&quot;
11:14, Бүгін
Официально: казахстанский голкипер Стас Покатилов продлил контракт с "Сабахом"
Сборная РК среди слепых победила в США
10:58, Бүгін
Сборная Казахстана по футболу для слепых одержала историческую победу в США
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: