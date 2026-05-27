Павлодар облысындағы ұшақ апаты: оқиғаның мән-жайы белгілі болды
2026 жылғы 27 мамыр күні таңертең Павлодар облысында Ан-2 ұшағы апатқа ұшырады. Бортта экипаждың екі мүшесі болған. Бір ұшқыш қаза тапса, екіншісі аман қалып, шұғыл түрде Павлодарға жеткізілді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Облыстық денсаулық сақтау басқармасы зардап шеккен адамның жағдайы туралы айтты.
Қазақстанның Көлік министрлігі баспасөз қызметінің мәліметінше, алдын ала дерек бойынша, әуе кемесі Железинка ауылы маңында авиациялық-химиялық жұмыстарды орындау кезінде электр желілеріне тиіп кеткен.
"Бортта экипаждың екі мүшесі болды. Бір ұшқыш қаза тапты, екіншісін құтқарушылар ұшақ ішінен алып шықты – ол есін біледі", – деп хабарлаған еді бұған дейін ведомство.
Оқиғадан кейін Zakon.kz тілшісі Павлодар облыстық денсаулық сақтау басқармасына жүгінді. Ведомство зардап шеккен ұшқыштың облыс орталығына жеткізілгенін мәлімдеді.
"1998 жылы туған науқас Железин аудандық ауруханасынан Апаттар медицинасы орталығының бортымен Павлодар қалалық №1 ауруханасының политравма бөліміне жеткізілді. Қазіргі уақытта диагностикалық тексерулер жүргізіліп жатыр", – деп хабарлады басқармада.
Кейін дәрігерлер тексерулерден соң аман қалған адамның жағдайын нақтылады.
"1998 жылы туған ер адам Павлодар қалалық №1 ауруханасының жансақтау және қарқынды терапия бөліміне "политравма" диагнозымен түсті. Қажетті ем толық көлемде көрсетіліп жатыр. Науқастың жағдайына динамикалық бақылау жүргізілуде", – деді ведомство өкілдері.
