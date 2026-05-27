#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+23°
$
477.48
555.83
6.65
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+23°
$
477.48
555.83
6.65
Оқиғалар

Павлодар облысында жеңіл ұшақ апатқа ұшырап, ұшқыш қаза тапты

Аспан, Павлодар облысы, Ан-2, ұшақ апаты, ұшқыш, қайғылы оқиға , сурет - Zakon.kz жаңалық 27.05.2026 12:23 Сурет: pexels
Павлодар облысында Ан-2 жеңіл ұшағы апатқа ұшырады. Бортта болған экипаждың екі мүшесінің бірі қаза тапты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бүгін таңертең, 2026 жылдың 27 мамырында Железинка ауылының маңында ұшақ апатқа ұшырады. ҚР Көлік министрлігінің баспасөз қызметі хабарлағандай, Ан-2 авиациялық-химиялық жұмыстарды атқару үшін көкке көтерілген.

Алдын ала мәліметтер бойынша, борт электр желілерін іліп кеткен.

"Бортта екі экипаж мүшесі болған. Ұшқыштың бірі қаза тапты, екіншісін құтқарушылар ұшақ ішінен алып шықты, ол есін біледі".

Қазіргі уақытта оқыс оқиға орнында ТЖД қызметкерлері, ҚР Көлік министрлігінің Көліктегі оқиғалар мен инциденттерді Тергеу департаментінің дәрігерлері мен мамандары жұмыс істеуде.

Сонымен қатар Көлік министрлігі Ан-2 ұшағын "Жеңіл және ультра жеңіл авиация пайдаланушылары" ЗТБ (ЭЛИС) пайдаланғанын да нақтылай кетті.

Бұған дейін Атырау облысында аудан әкімінің орынбасары жол апатына ұшырап, қаза тапқаны хабарланған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Өрт, жарылыс, АҚШ, фабрика, қағаз шығаратын зауыт, қайғылы оқиға
13:00, Бүгін
АҚШ-та зауытта жарылыс болып, бір адам қаза тапты, тағы тоғызы табылмай жатыр
Ұшақ апаты, Астана, оқу-жаттығу, екі адам, қаза тапты
14:10, 22 маусым 2025
Астана маңында жеңіл моторлы ұшақ апатқа ұшырап, екі адам қаза тапты
Дельтаплан, Ақтөбе облысы, апат, ұшқыш қаза тапты
12:44, 22 маусым 2024
Ақтөбе облысында дельтаплан апатқа ұшырап, ұшқыш қаза тапты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Соболенко рассказала, как играет с дорогими украшениями
15:42, Бүгін
Как Соболенко играет в 32-х градусную жару в Париже с 23-ю каратами бриллиантов на шее
&quot;Казахстан - детский лепет на фоне провала соперников&quot;: в России заступились за Черчесова
15:27, Бүгін
"Казахстан - детский лепет на фоне провала соперников": в России заступились за Черчесова
Илия Топурия
15:04, Бүгін
"Я сломаю ему челюсть": Илия Топурия дал жестокий прогноз на бой с Арманом Царукяном
Боранбаев не поедет в Шымкент
14:47, Бүгін
Владелец "Кайрата" может не поехать в Шымкент на матч алматинского клуба с "Ордабасы"
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: