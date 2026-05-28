Қоғам

Алматыда қалдықтарды шығаруды бақылаудың бірыңғай жүйесі енгізіліп жатыр

Алматыда қалдықтарды шығаруды бақылаудың бірыңғай жүйесі енгізіліп жатыр, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.05.2026 18:53 Сурет: Алматы әкімдігінің баспасөз қызметі
Алматыда қалдықтарды басқару жүйесін жетілдіру және экологиялық бақылауды күшейту жұмыстары жалғасып жатыр, деп хабарлайды Zakon.kz.

Eco Almaty мамандарының мәліметінше, қазіргі таңда қоқыс шығару ұйымдары қызмет көрсететін 100 мыңнан астам нысан толыққанды цифрлық бақылаусыз жұмыс істейді. Сонымен қатар тариф құрамында қарастырылған қалдықтарды сұрыптауға арналған қаражат қайта өңдеу жүйесіне әрдайым толық көлемде жетпейді. Рұқсат етілмеген қоқыс үйінділері мен арнайы техникалардың тозуы да өзекті мәселелердің бірі болып отыр.

Жүйені ретке келтіру мақсатында "Бір аумақ — бір қоқыс шығаратын ұйымы" қағидатын енгізу ұсынылуда. Бұл талаптар халыққа, тұрғын үй кешендеріне, заңды тұлғалар мен жеке кәсіпкерлерге бірдей қолданылады.

Сонымен қатар қалада қалдықтарды тасымалдауды бақылаудың бірыңғай жүйесі енгізіліп жатыр. Қазіргі уақытта ресми қоқыс шығару ұйымдарының арнайы техникасының 94%-ы GPS-платформаға қосылған. Жүйе 20 маусымға дейін толық іске қосылады деп жоспарланып отыр.

Мамандардың айтуынша, бұл арнайы техниканың қозғалысын онлайн режимде бақылауға, қалдықтарды шығару үдерісін қадағалауға және экологиялық талаптардың бұзылуын анықтауға мүмкіндік береді.

Полигондардың жұмысының ашықтығына да ерекше назар аударылуда. Қалада қалдықтарды тоннамен есепке алу жүйесіне толық көшу, полигондарды Бірыңғай мониторинг платформасына қосу және толыққанды сұрыптау желілерін құру жоспарланған.

Бұдан бөлек, былтыр көлемі 500 мың тоннадан асқан құрылыс қалдықтарын реттеу жұмыстары жалғасуда. Осыған байланысты мердігер және құрылыс ұйымдарының арнайы техникаларына міндетті GPS-трекерлер орнату, сондай-ақ құрылыс қалдықтарын орналастыру және қайта өңдеуге арналған арнайы полигон құру ұсынылып жатыр.

Жыл соңына дейін Алматыда Көріктендіру қағидалары мен Қалдықтармен жұмыс істеу қағидаларын жаңарту, сондай-ақ қалдықтармен жұмыс істеудің Бірыңғай диспетчерлік орталығын құру жоспарланып отыр.

Алматыда денсаулық сақтау нысандарын жаңғырту бағдарламасы жалғасып келеді. Қазіргі уақытта 1977 жылдан бері жұмыс істеп келе жатқан №16 қалалық емхананы сейсмикалық күшейту жұмыстары жүргізіліп жатыр.
13:42, Бүгін
Алматыда емхана ғимараты толық жаңартылып жатыр
2024 жылы Алматыда контейнерлік алаңдарды жаңғырту және ескі металл контейнерлерді заманауи пластикалық тереңдетілген модельдерге ауыстыру бойынша белсенді жұмыстар жүргізілді.
11:37, 04 қаңтар 2025
Алматыда қатты тұрмыстық қалдықтарды басқару жүйесі жаңғыртылуда
Алматыда түнде Асқаров көшесі жабылады
18:43, 28 тамыз 2025
Алматыда түнде Асқаров көшесі жабылады
