Қоғам

Балқаштың қазақ тазысы Түркиядағы халықаралық этнофестивальде көпшіліктің зор ықыласына бөленді

Балқаштың қазақ тазысы Түркиядағы халықаралық этнофестивальде көпшіліктің зор ықыласына бөленді, сурет - Zakon.kz жаңалық 29.05.2026 10:03 Сурет: gov.kz
Ыстамбұл қаласында өткен VIII халықаралық этноспорт мәдени фестивалі — Ethnosport Culture Festival аясында Қазақстан ұлттық тазы тұқымын кеңінен таныстырды. Ел намысын Балқаш пен Баянауыл өңірлерінен жеткізілген тазы иттері қорғады.

Солардың ішінде Балқаш қаласының тұрғыны Ағыбай Жасанбековке тиесілі Ақбақай есімді тазы ерекше көзге түсіп, көрермендердің ыстық ықыласына ие болды.

Төрт күнге созылған айтулы халықаралық фестивальге әлемнің 20-ға жуық елінен өкілдер жиналды. Қазақстан делегациясы тазы өсірушілермен қатар, ұлттық аңшылық өнерінің айрықша бөлігі саналатын бүркітшілік дәстүрін де таныстырды.

Шетелде алғаш рет сынға түскеніне қарамастан, Ақбақай тазы бірден фестиваль қонақтарының назарын өзіне аударды. Итке арнайы медаль табысталып, көрермендер оның тектілігіне, сабырлы мінезіне және адамға деген ерекше мейірімді болмысына жоғары баға берді. Қазақ тазысына деген қызығушылықты Дүниежүзілік этноспорт федерациясының өкілдері де білдірген.

Ақбақайдың иесі фестивальге жеке өзі бара алмағандықтан, тазыны оның досы әрі серіктесі Айбат Төлеуов таныстырған.

"Өкінішке қарай, өзім бара алмадым, сондықтан Ақбақайды досым алып барды. Дегенмен, асыра айтпастан-ақ, біздің тазы алыс елде талайдың жүрегін жаулады деуге болады. Қазақ тазысы халықаралық аудиторияның зор қызығушылығын тудырды. Тіпті оны сатып алуға ниет білдіргендер де болды — Ақбақай көпшілікке ерекше әсер қалдырды", — деді Ағыбай Жасанбеков.

Ағыбай Жасанбеков қазақ тазысы мен төбетін өсіру ісімен шамамен 20 жылға жуық уақыт айналысып келеді. Ақбақай Маңғыстау өңірінен небәрі бір айлық күшік кезінде әкелінген. Осы уақыт аралығында ол қоян мен түлкі аулауға баулынған, сондай-ақ шырға тарту бойынша аудандық жарыстарға қатысып, жан-жақты дайындықтан өткен.

Бүгінде екі жасқа толған Ақбақайдың иесі оның шапшаңдығын, төзімділігін және жоғары зердесін ерекше атап өтеді. Балқаш қаласында қазақ тазысының тұқымын сақтап, дамытуға арналған жеке питомник ашу — Ағыбай Жасанбековтің басты мақсаты. Қазіргі таңда ол Айбат Төлеуовпен бірге әуежай маңындағы аумақта тазы иттерін жаттықтырып жүр. Алайда бұл орын толыққанды жұмыс жүргізуге мүмкіндік бермейді, себебі мұнда иттермен қатар ұлттық спортқа қажет жылқылар да бар.

"Бүгінде елімізде қазақ тазысына ұлттық мұраның жарқын символы ретінде ерекше көңіл бөлініп отыр. Сондықтан бұл тұқымды сақтап, келер ұрпаққа жеткізу — біздің ортақ міндетіміз", — деді Ағыбай Жасанбеков.
Сурет: gov.kz

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
