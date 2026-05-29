#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+25°
$
485.55
563.38
6.81
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+25°
$
485.55
563.38
6.81
Қоғам

ШҚО-да жастарға есірткі қылмысының салдары туралы айтылды

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, сурет - Zakon.kz жаңалық 29.05.2026 12:10 Фото: Zakon.kz
Жастар ресурстық орталығында "Есірткісіз болашақ — біздің қолымызда" тақырыбында TEDx форматындағы диалог алаңы өтті.

Іс-шара 26 маусым Халықаралық нашақорлыққа қарсы күрес күніне дейін жалғасатын айлық аясында өткізілді. Оның негізгі мақсаты — жастар арасында есірткі қылмысының алдын алу және құқықтық сауаттылықты арттыру.

Кездесуге ШҚО полиция департаментінің, прокуратураның, ESBOL QORY ұйымының және республикалық "Заң мен тәртіп" жобасының өкілдері қатысты.

ШҚО ПД есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасының жедел уәкілі Мади Қалиақпаров студенттерге қазіргі есірткі қатерлері, жастарды заңсыз әрекетке тарту тәсілдері және қарастырылған жауапкершілік туралы айтып берді.

Ашық диалог барысында қатысушылар есірткінің зияны, алдын алу шаралары және саналы таңдау жасаудың маңыздылығын талқылады. Студенттер өздерін қызықтырған сұрақтарын қойып, спикерлерден толыққанды жауап алды.

Қатысушылардың айтуынша, мұндай ашық форматтағы кездесулер жастарға есірткі қылмысының салдарын тереңірек түсінуге және заң талаптарын сақтаудың маңызын ұғынуға мүмкіндік береді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Ақтөбе облысының әкімдігі
10:27, 19 желтоқсан 2025
QazVac авторы мен медицина саласының сарапшылары Ақтөбеде болашақ дәрігерлермен ұлттық құндылықтарды талқылады
Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы
15:28, 18 қазан 2025
Полицейлер жастарға дроппер болудың салдары туралы ескертті
Ұлттық кітап күні апталығы аясында &quot;Бесқонақ – кітапқа ғашық ету амалы&quot; тақырыбында болашақ мұнайшылармен тағылымды кездесу өтті. Мақсаты – жастар арасында кітап оқу мәдениетін қалыптастыру, ұлттық әдебиетке деген қызығушылықты арттыру.
15:37, 23 сәуір 2026
Ұлттық кітап күні: танымал жазушылар атыраулық студенттермен кездесті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Баходир Джалолов
13:16, Бүгін
Баходир Джалолов "поборолся" с Исламом Махачевым
Янник Синнер
12:45, Бүгін
Соболенко поддержала Синнера после сенсационного фиаско итальянца на "Ролан Гаррос"
Мария Щипачёва
12:27, Бүгін
Казахстан выиграл первую награду на чемпионате Азии по лёгкой атлетике среди юниоров
Роман Канцеров
12:19, Бүгін
"Было печально": партнёр Михайлиса и Орехова по "Металлургу" о прощании с болельщиками
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: