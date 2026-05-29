#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+19°
$
485.55
563.38
6.81
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+19°
$
485.55
563.38
6.81
Қоғам

Алматы маңында КАМАЗ автобусқа қатты жылдамдықпен соғылды: видео

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, сурет - Zakon.kz жаңалық 29.05.2026 19:01 Фото: pexels
Алматы облысының Талғар ауданында жолаушылар автобусы мен жүк көлігінің қатысуымен жантүршігерлік жол апаты болды. Оқиға сәті бейнебақылау камералары мен видеотіркегіштерге түсіп қалған, деп хабарлайды Zakon.kz.

Оқиғаға Алматы облыстық полиция департаментінің баспасөз қызметі түсінік берді. Ведомствоның мәліметінше, жол апаты 26 мамыр күні шамамен сағат 18:00-де Алматы – Көктал – Көкпек автожолының 15-шақырымында болған.

SAZ маркалы автобус жүргізушісі реттелетін қиылыста солға бұрылмақ болып, қарсы бағытта келе жатқан КАМАЗ көлігіне жол бермеген. Әлеуметтік желіде тараған кадрларда ауыр жүк көлігінің бұрылып жатқан автобусты қатты соққаны көрінеді.

"Жол-көлік оқиғасы салдарынан көліктер механикалық зақым алды. Автобус жолаушыларына алғашқы медициналық көмек көрсетілді", – деп хабарлады 2026 жылғы 29 мамырда Алматы облысы полиция департаменті өкілдері Zakon.kz тілшісіне.

Қақтығысқа себепкер болған автобус жүргізушісі әкімшілік жауапкершілікке тартылды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Жол апаты, Абай облысы, Алматы-Өскемен, тас жолы, қайғылы оқиға
21:59, 23 желтоқсан 2025
Абай облысында жолаушылар автобусы мен "КамАЗ" соқтығысып, бір адам қаза тапты
Жедел жәрдем көлігі, Астана, жолаушылар автобусы, жол апаты, баған
22:25, 02 маусым 2025
Астанада жолаушылар автобусы бағанға соғылды: зардап шеккендер бар
полиция, жол апаты
23:59, 09 қазан 2023
Жетісу облысындағы тас жолда көлік аударылып, бір адам мерт болды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: WTA
18:43, Бүгін
WTA назвала Мирру Андрееву одной из главных претенденток на прорыв после вылета Рыбакиной
Чемпионат Азии по борьбе до 17 лет
18:31, Бүгін
Казахстанский борец Алинур Толеугали упустил шанс войти в ТОП-3 на чемпионате Азии
Фото: WTA
18:11, Бүгін
Обидчица Елены Рыбакиной проиграла в третьем круге "Ролан Гаррос" - 2026
Чемпионат Азии по борьбе до 17 лет
18:09, Бүгін
"Классики" из Казахстана и Узбекистана опять вышли друг против друга в решающей схватке ЧА
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: