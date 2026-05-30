Көңілдестерінің аты аталады: Бишімбаевтың бұрынғы жұбайының кітабы жарияланбақ
Бұл туралы ол Instagram-дағы парақшасында жазды.
Өз жазбасында Назым аталған адамдар легінің бір бөлігінің есімдері кітапта еш өзгертілместен көрсетілгенін айтады. Бұл ретте ол жеке деректерді ашып көрсетуге байланысты қозғалуы ықтимал сот талаптары бойынша заңгерлермен алдын ала кеңесіп, арадағы алмасқан хат-хабарлардың скриншоттары түрінде қолында растаушы материалдар бар екенін атап өткен.
"Менің бұрынғы күйеуімнің көңілдестері сіздер үшін және сіздер туралы Reels болмақ. Сіздер менің кітабымда жүрсіздер, бәріңіздің де аттарыңыз аталады! Күзде кітабымның тұсау кесер рәсімі болады. Мен сіздерге ешқашан хат жазып немесе бетпе-бет келіп, шаштарыңызды жұлып, қолдарыңызға берген емеспін (бірақ бұл менің ештеңені білмейді дегенді білдірмейді), бұл ретте тек бұрынғы күйеуіммен алыстым, дұрысы сол емес пе? Бірақ көңілдес деген қауым үйленген ер адаммен қарым-қатынас түзе отырып, жеке таңдау жасайды. Ал бұл біреудің кітабында жүруге негіз бола алады. Тек есімдері, ал кейбіреуі қысқартылған аттарымен беріледі, оны өзгертіп жатпадым, бірақ тектерін жарияламадым", – деп жазады Каһарман.
Оның айтуынша, кітап автофикшн жанрында жазылған, онда автордың өміріндегі нақты оқиғалар көркем образдармен үйлестіріліп беріледі. Қолжазба қазір баспаға жолданған, ал кітапты басып шығару уақыты 2026 жылдың күзіне жоспарланған.
Айта кетсек, 2025 жылы 5 маусымда Астана қаласының кәмелетке толмағандардың істері жөніндегі мамандандырылған ауданаралық соты Қуандық Бишімбаевтың алимент төлеу туралы нотариаттық келісімнің талаптарын өзгерту туралы талап қоюы бойынша жауапкер Назым Қаһарманға қатысты азаматтық істі қараған болатын.