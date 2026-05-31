40 градус ыстық: жаздың алғашқы күнінде қай өңірлерде ескерту жасалды
Атырау облысында жаңбыр, найзағай, күндіз облыстың солтүстігінде, шығысында жаңбыр, найзағай күтіледі. Оңтүстік-батыстан, батыстан жел соғады, облыстың шығысында екпіні 15-20 м/с. Атырауда түнде жаңбыр, найзағай күтіледі.
Қызылорда облысының батысында, шығысында, орталығында жаңбыр, найзағай күтіледі. Солтүстіктен соғатын жел батысқа ауысады, күндіз облыстың солтүстігінде, орталығында күші 15-20 м/с күтіледі. Облыстың солтүстік-шығысында жоғары өрт қаупі, облыстың батысында, солтүстігінде, оңтүстігінде төтенше өрт қаупі сақталады. Қызылордада кей уақытта жаңбыр, найзағай күтіледі.
Маңғыстау облысының солтүстік-батысында, солтүстік-шығысында, орталығында жаңбыр, найзағай, бұршақ, кей уақыттарда қатты жаңбыр. Солтүстік-батыстан жел соғады, күндіз облыстың солтүстік-шығысында екпіні 15-20 м/с. Облыстың солтүстігінде, шығысында, орталығында жоғары өрт қаупі сақталады, облыстың солтүстік-шығысында төтенше өрт қаупі сақталады.
Жетісу облысының шығысында, таулы аудандарында жаңбыр, найзағай күтіледі. Оңтүстік-батыстан жел соғады, Алакөл көлдері аудандарында 15-20, күндіз екпіні 23-28 м/с. Күндіз 35-38 градус қатты ыстық күтіледі. Облыстың оңтүстігінде жоғары өрт каупі, облыстың солтүстігінде, шығысында төтенше өрт қаупі сақталады. Талдықорғанда күндіз 35-37 градус қатты ыстық күтіледі.
Ақмола облысының батысында, солтүстігінде жаңбыр, найзағай, облыстың оңтүстігінде аздаған жаңбыр, найзағай, күндіз облыстың батысында, оңтүстігінде, шығысында жаңбыр, найзағай, бұршақ күтіледі. Солтүстік-батыстан соғатын жел солтүстік-шығысқа ауысады, облыстың батысында, оңүстігінде, шығысында екпіні 15-20 м/с. Облыстың батысында жоғары өрт қаупі сақталады, облыстың шығысында жоғары өрт қаупі күтіледі. Көкшетауда түнде жаңбыр, найзағай күтіледі.
Жамбыл облысының солтүстігінде, оңтүстігінде, таулы аудандарында жаңбыр, найзағай күтіледі. Оңтүстік-батыстан жел соғады, күндіз облыстың оңтүстік-батысында, солтүстік-шығысында, таулы аудандарында 15-20, екпіні 23 м/с күтіледі. Күндіз облыс бойыша 38-40 градус қатты ыстық күтіледі. Облыстың батысында, орталығында жоғары өрт қаупі күтіледі. Тараз қ.: 01 маусымда күндіз жаңбыр, найзағай күтіледі. Оңтүстік-батыстан жел соғады, күндіз екпіні 15-20 м/с күтіледі.
Қарағанды облысының батысында, солтүстігінде жаңбыр, найзағай күтіледі. Оңтүстік-шығыстан соғатын жел солтүстік-батысқа ауысады, облыстың батысында, солтүстігінде, шығысында екпіні 15-20 м/с. Күндіз облыстың оңтүстігінде 35-39 қатты ыстық. Облыстың орталығында жоғары өрт қаупі, облыстың батысында, солтүстігінде төтенше өрт қаупі сақталады. Қарағандыда таңертең және күндіз жаңбыр, найзағай күтіледі. Төтенше өрт қаупі сақталады.
Ақтөбе облысының орталығында, шығысында кей уақыттарда қатты жаңбыр, найзағай, бұршақ күтіледі. Түнде және таңертең облыстың солтүстігінде тұман күтіледі. Оңтүстік-шығыстан соғатын жел солтүстік-батысқа ауысады, күндіз облыстың оңтүстігінде, шығысында екпіні 15-18 м/с. Облыстың солтүстік-шығысында жоғары өрт қаупі сақталады, облыстың оңтүстігінде, шығысында төтенше өрт қаупі сақталады.
Ұлытау облысының батысында, солтүстігінде, шығысында жаңбыр, найзағай күтіледі. Солтүстік-шығыстан соққан жел солтүстік-батысқа ауысады, таңертең және күндіз облыстың солтүстігінде, шығысында, оңтүстігінде екпіні 15-20 м/с. Жезқазғанда жаңбыр, найзағай күтіледі.
Түркістан облысының солтүстігінде, таулы аудандарында, күндіз облыстың батысында, солтүстігінде, оңтүстігінде, таулы және тау бөктерлі аудандарында өткінші жаңбыр, найзағай күтіледі. Солтүстік-батыстан соғатын жел оңтүстік-шығысқа ауысады, облыстың батысында, солтүстігінде, оңтүстігінде, таулы аудандарында күші 15-20, күндіз екпіні 23-28 м/с. Күндіз облыста 40 градус қатты ыстық күтіледі. Облыстың орталығында жоғары өрт қаупі сақталады. Шымкентте күндіз өткінші жаңбыр, найзағай күтіледі. Солтүстік-батыстан соғатын жел оңтүстік-шығысқа ауысады, күндіз екпіні 15-20 м/с. Түркістанда таңертең және күндіз өткінші жаңбыр, найзағай күтіледі. Солтүстік-батыстан соғатын жел оңтүстік-шығысқа ауысады, күндіз екпіні 15-20 м/с. 40 градус қатты ыстық күтіледі.
Қостанай облысының солтүстігінде жаңбыр, найзағай, күндіз облыстың оңтүстігінде жаңбыр, найзағай күтіледі. Түнде және таңертең облыстың батысында, солтүстігінде тұман. Солтүстік-шығыстан жел соғады, күндіз облыстың оңтүстігінде 15-20 м/с. Облыстың оңтүстігінде, шығысында жоғары өрт қаупі сақталады.
Алматы облысының тау бөктерінде, таулы аудандарында аздаған жаңбыр, найзағай күтіледі. Оңтүстік-батыстан жел соғады, күндіз облыстың тау бөктерінде, таулы аудандарында екпіні 18 м/с. Күндіз облыс бойынша 35-38 градус қатты ыстық күтіледі. Облыстың солтүстігінде жоғары өрт қаупі сақталады. Алматыда күндіз 35 градусқа дейін қатты ыстық күтіледі. Қонаевта күндіз 36-38 градус қатты ыстық күтіледі. Іле Алатауы (Алматы қаласының Медеу және Бостандық аудандарының таулы аймақтары) бойынша: 01 маусымда күннің екінші жартысында аздаған жаңбыр, найзағай күтіледі. Оңтүстік-батыстан жел соғады, күндіз екпіні 18 м/с.
Солтүстік Қазақстан облысының батысында, солтүстігінде, шығысында жаңбыр, найзағай, күндіз бұршақ күтіледі. Батыстан жел соғады, облыстың батысында, солтүстігінде, шығысында екпіні 15-20 м/с, түнде кей уақыттарда 23-28 м/с. Облыстың солтүстік-шығысында жоғары өрт қаупі сақталады. Петропавлда түнде жаңбыр, найзағай күтіледі. Батыстан жел соғады, түнде екпіні 15-20, кей уақыттарда 25 м/с.
Астанада түнде аздаған жаңбыр, найзағай, күндіз жаңбыр, найзағай, бұршақ күтіледі. Солтүстік-батыстан соғатын жел солтүстік-шығысқа ауысады, күндіз екпіні 15-20 м/с.
Павлодар облысының батысында, оңтүстігінде жаңбыр, найзағай, бұршақ күтіледі. Оңтүстіктен жел соғады, күндіз облыстың батысында, оңтүстігінде екпіні 15-20 м/с. Күндіз облыста 35-37 градус қатты ыстық күтіледі. Облыстың оңтүстігінде жоғары өрт қаупі күтіледі. Павлодарда күндіз жаңбыр, найзағай күтіледі. Күндіз 33-35 градус қатты ыстық күтіледі.
Батыс Қазақстан облысының батысында жаңбыр, найзағай, күндіз жаңбыр, найзағай, облыстың солтүстігінде, шығысында, оңтүстігінде қатты жаңбыр, бұршақ, дауыл күтіледі. Оңтүстік-батыстан соғатын жел оңтүстік-шығысқа ауысып соғады, күндіз облыстың батысында, оңтүстігінде, шығысында екпіні 15-20 м/с. Облыстың батысында, орталығында жоғары өрт қаупі сақталады. Оралда күндіз жаңбыр, найзағай, бұршақ, дауыл күтіледі.
Абай облысында 35-37 градус қатты ыстық күтіледі. Облыстың батысында, оңтүстігінде, орталығында жоғары өрт қаупі сақталады. Семейде күндіз 35 градус қатты ыстық күтіледі.
Шығыс Қазақстан облысының оңтүстігінде жоғары өрт қаупі сақталады.