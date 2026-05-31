Астанада 16 жастағы қыз тоғызыншы қабаттан құлап кете жаздады
Сурет: Төтенше жағдайлар министрлігінің баспасөз қызметі
Төтенше жағдайлар министрлігінің қызметкерлері қыздың өмірін сақтап қалды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бүгін Астанада Б.Майлин көшесіндегі тұрғын үйлердің бірінде 9-қабаттағы терезе алдында қыздың отырғаны туралы хабарлама түсті.
"Оқиға орнына жедел жеткен жедел-құтқару жасағының қызметкерлері пәтер есігін ашып, қызды қауіпсіз жерге шығарып, қайғылы жағдайдың алдын алды. Қосымша қауіпсіздік шарасы ретінде тұрғын үйдің алдына "өмір кубы" орнатылды", – делінген хабарламада.
Құтқарушылардың уақтылы әрі кәсіби іс-қимылдарының арқасында 2010 жылы туған жасөспірім құтқарылды.
Қазіргі уақытта оқиға орнында полиция қызметкерлері мән-жайды анықтау жұмыстарын жүргізіп жатыр.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript