Қоғам

ҰБТ-ның үшінші апталығы қалай өтті - аралық қорытынды

ЕНТ, тестирование, тесты, экзамены, выпускной класс, выпускники школы, национальный центр тестирования, сурет - Zakon.kz жаңалық 01.06.2026 13:30 Фото: Национальный центр тестирования
Бүгін, 2026 жылғы 1 маусымда Қазақстанның Ғылым және жоғары білім министрлігінің баспасөз қызметі негізгі Ұлттық бірыңғай тестілеудің (ҰБТ) аралық қорытындыларын ұсынды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Таратылған ақпаратқа сүйенсек, негізгі ҰБТ басталғалы бері 139 мыңға жуық рет тест тапсырылды

"Талапкерлердің 71%-ы тестілеуді қазақ тілінде, 29%-ы орыс тілінде және 259 рет ағылшын тілінде тапсырды. Үшінші аптаның қорытындысы бойынша талапкерлердің 67%-ы шекті балл жинады. Бес пән бойынша орташа балл 65 балды құрады. Ең жоғары нәтиже – 140 балл, оны Павлодар облысының түлегі Әсет Альтаир жинады".

Ведомство атап өткендей, ҰБТ-ны өткізудің үш аптасында 283 ереже бұзушылық анықталды.

  • 168 талапкер смартфондарды, смарт көзілдіріктерді, микро құлаққаптарды, шпаргалкаларды және басқа да тыйым салынған заттарды алып кірмек болғаны үшін тестілеуден шеттетілді.
  • 115 адам тестілеу кезінде ережелерді бұзғаны үшін аудиториядан шығарылды, олардың нәтижелері жойылды.

Өзге адамдардың орнына кіру фактілері анықталған жоқ.

Министрлік 2026 жылғы ҰБТ аяқталғаннан кейін күнтізбелік жылдың 31 қазанына дейін бейнежазбаларға талдау жүргізілетіндігін еске салды.

"Тыйым салынған заттарды пайдалану немесе ережелерді бұзу фактілері анықталған жағдайда ҰБТ нәтижелері жойылады". ҚР Ғылым және білім министрлігі

Айта кетейік, талапкерлердің тест тапсырмаларының мазмұны бойынша тестілеу аяқталғаннан кейін 30 минут ішінде апелляцияға беру құқығы бар. Техникалық себептер бойынша апелляция тікелей тестілеу кезінде қабылданады. Нәтижелері бар сертификаттар апелляция қарастырылғаннан кейін жеке кабинеттерде қолжетімді болады.

"240 мыңға жуық талапкер тестілеуге қатысуға екі мүмкіндікті есепке алғанда 446 мыңнан астам өтініш берген".ҚР Ғылым және білім министрлігі

Бұған дейін Қазақстанның әрбір үшінші тұрғыны – бала екенін жазған болатынбыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
