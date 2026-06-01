Қазақстанның оңтүстік-шығысында жер сілкінді
Фото: wikimedia/Petr Brož (Czech Academy of Science)
Бүгін, 2026 жылғы 1 маусымда Жетісу облысында жер сілкінісі тіркелді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Қазақстандық ұлттық деректер орталығының мәліметінше, Астана уақытымен сағат 10: 56-да Текелі қаласынан оңтүстік-шығысқа қарай 34 км жерде жер сілкінісі болған.
Жер асты дүмпулерінің магнитудасы mb=3.8. Энергетикалық класс K=9.0.
Еске салсақ, Павлодар облысында 2026 жылғы 26 мамырда сейсмологтар жер сілкінісін тіркеді. Эпицентрі Баянауыл ауданы Баянауыл ауылында орналасқан.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript