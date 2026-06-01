Қоғам

Қазақстанның оңтүстік-шығысында жер сілкінді

Сейсмометр, сейсмология, сейсмологи, сейсмограмма, землетрясение, подземные толчки, сурет - Zakon.kz жаңалық 01.06.2026 14:00 Фото: wikimedia/Petr Brož (Czech Academy of Science)
Бүгін, 2026 жылғы 1 маусымда Жетісу облысында жер сілкінісі тіркелді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қазақстандық ұлттық деректер орталығының мәліметінше, Астана уақытымен сағат 10: 56-да Текелі қаласынан оңтүстік-шығысқа қарай 34 км жерде жер сілкінісі болған.

Жер асты дүмпулерінің магнитудасы mb=3.8. Энергетикалық класс K=9.0.

Еске салсақ, Павлодар облысында 2026 жылғы 26 мамырда сейсмологтар жер сілкінісін тіркеді. Эпицентрі Баянауыл ауданы Баянауыл ауылында орналасқан.

Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
