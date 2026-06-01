#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+27°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+27°
$
485.95
565.74
6.83
Қоғам

Шымкентте шетел азаматынан 65 діни кітап тәркіленді

Шымкентте шетел азаматынан 65 діни кітап тәркіленді, сурет - Zakon.kz жаңалық 01.06.2026 19:21 Сурет: polisia.kz
Көлік полицейлері Шымкент әуежайында діни әдебиеттерді заңсыз алып өту фактісінің жолын кесті, деп хабарлайды Zakon.kz polisia.kz-ке сілтеме жасап.

Шымкент халықаралық әуежайында көліктегі полиция басқармасының қызметкерлері діни әдебиеттерді әкелуге қатысты Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын бұзу дерегін анықтады.

"Шарм-әл-Шейх – Шымкент бағытындағы халықаралық рейсінің жолаушыларын тексеру барысында көлік полицейлері 31 жастағы Өзбекстан Республикасының азаматын анықтап, ұстады. Оның жүгін тексеру кезінде діни мазмұндағы 65 кітап табылып, тәркіленді", – деп хабарлады полиция.

Аталған факті бойынша шетел азаматы Қазақстан Республикасында діни әдебиеттерді әкелуге қойылатын заң талаптарын бұзғаны үшін жауапқа тартылды.

Көлік полицейлері азаматтар мен ел қонақтарын мемлекеттік шекарадан өту және діни мазмұндағы материалдарды тасымалдау кезінде қолданыстағы заңнама талаптарын қатаң сақтауға үндеді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Жетісу облысында еліктерге оң атқан тұрғын ұсталды
19:44, Бүгін
Жетісу облысында ер адам еліктерді заңсыз аулап, етін бөлшектеп жатқанда қолға түсті
Заң бұзған адам жауапқа тартылды
16:04, 01 ақпан 2024
Түркістан облысында жолаушылардан діни мазмұндағы кітаптар тәркіленді
есірткі
23:12, 24 қазан 2023
Шымкентте ер адамнан 3 келі "синтетика" тәркіленді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: ХК &quot;Шанхайские Драконы&quot;
22:25, Бүгін
Соперник "Барыса" по КХЛ "Шанхай Дрэгонс" официально объявил об уходе 22 хоккеистов
Фото: UFC
21:48, Бүгін
Арман Царукян объяснил, почему участвует в схватках на турнирах RAF
Фото: пресс-служба КТФ
21:17, Бүгін
Зангар Нурланулы проиграл в первом раунде "Ролан Гаррос" в парном разряде
Фото: UFC
20:49, Бүгін
Арман Царукян ответил, когда и против кого проведёт следующий бой в UFC
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: