Қоғам

Ақша жымқырылып, нысандар пайдалануға берілмеді: Көкшетаудағы тұрғын үй құрылысы қылмыстық сипатқа ие болды

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Көкшетау қаласындағы құрылыс жобаларын іске асыру кезінде бюджет қаражатын жымқыру фактісі бойынша тергеп-тексеру жүргізілуде, деп хабарлайды Zakon.kz.

ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің мәліметінше, 2021 жылғы желтоқсанда Көкшетау қаласының құрылыс бөлімі ММ мен "Айдана-ИК" ЖШС арасында әлеуметтік осал топтарға арналған көппәтерлі тұрғын үйлер салу жөнінде 1 млрд теңгеден асатын сомаға келісімшарт жасалған.

"Мердігер аванстық төлемдерді алу үшін азаматтық-құқықтық жауапкершілікті сақтандыру бойынша жалған шарттарды ұсынған. Кейін тапсырыс беруші тарапынан ЖШС-не 211 млн теңге көлемде қаражат аударған. Алайда құрылыс жұмыстары толық көлемде орындалмаған. Нәтижесінде нысандар пайдалануға берілмеген. Алынған бюджет қаражаты жеке қажеттіліктерге, контрагенттермен есеп айырысуға, сондай-ақ қолма-қол ақшаға айналдырылуға жұмсалған".ҚР Қаржылық мониторинг агенттігі

Күдікті қамауға алынды.

Тергеп-тексеру жалғасуда.

Бұған дейін Алматы облысында есірткі зертханасы жойылғанын жазғанбыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
