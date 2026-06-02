Ақша жымқырылып, нысандар пайдалануға берілмеді: Көкшетаудағы тұрғын үй құрылысы қылмыстық сипатқа ие болды
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Көкшетау қаласындағы құрылыс жобаларын іске асыру кезінде бюджет қаражатын жымқыру фактісі бойынша тергеп-тексеру жүргізілуде, деп хабарлайды Zakon.kz.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің мәліметінше, 2021 жылғы желтоқсанда Көкшетау қаласының құрылыс бөлімі ММ мен "Айдана-ИК" ЖШС арасында әлеуметтік осал топтарға арналған көппәтерлі тұрғын үйлер салу жөнінде 1 млрд теңгеден асатын сомаға келісімшарт жасалған.
"Мердігер аванстық төлемдерді алу үшін азаматтық-құқықтық жауапкершілікті сақтандыру бойынша жалған шарттарды ұсынған. Кейін тапсырыс беруші тарапынан ЖШС-не 211 млн теңге көлемде қаражат аударған. Алайда құрылыс жұмыстары толық көлемде орындалмаған. Нәтижесінде нысандар пайдалануға берілмеген. Алынған бюджет қаражаты жеке қажеттіліктерге, контрагенттермен есеп айырысуға, сондай-ақ қолма-қол ақшаға айналдырылуға жұмсалған".ҚР Қаржылық мониторинг агенттігі
Күдікті қамауға алынды.
Тергеп-тексеру жалғасуда.
