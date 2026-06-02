Қазақстанда "Қара кітапқа" енгізілетін өсімдіктер іздестіріліп жатыр
Мамандар жергілікті өсімдіктердің қазіргі жай-күйін, сондай-ақ бөгде текті ағаш-бұта өсімдіктерін, олардың таралуын және өңірдің табиғи экожүйелеріндегі рөлін анықтап көрді.
Экспедиция барысында:
- зерттелген аумақтардағы жергілікті ағаш және бұта өсімдіктерінің түрлік құрамы нақтыланды;
- Жезқазған, Сәтбаев және Қаражал қалаларындағы бөгде текті және инвазиялық ағаш-бұта түрлерінің түрлік құрамы анықталды, инвазиялық түрлердің таралу ошақтары белгіленіп, олардың GPS-координаттары тіркелді;
- әрбір нүкте бойынша мекен ету ортасы, өсу ерекшеліктері және түрлердің таралу дәрежесі сипатталды;
- Ұлытау облысының Өсімдіктер кадастрына енгізу үшін гербарий үлгілері, фотоматериалдар және далалық деректер жиналды.
Өсіру орындарынан тыс жерлерге белсенді таралып, табиғи өсімдік қауымдастықтарына әсер етуі мүмкін түрлерге ерекше назар аударылды.
Зерттеу барысында Ulmus pumila L., Acer negundo L., Populus balsamifera L., Ribes aureum Pursh, Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch. және басқа да бөгде текті ағаш түрлері, сондай-ақ Xanthium orientale L. шөптесін түрі анықталды.
Алынған деректер өңірдің ағаш флорасының қазіргі жай-күйін бағалауға, әлеуетті қауіпті инвазиялық түрлерді анықтауға және оларды мониторингтеу мен бақылау бойынша ұсынымдар әзірлеуге мүмкіндік береді.
Экспедиция нәтижелері қалыптастырылып жатқан Ұлытау облысының Өсімдіктер кадастры мен "Қара кітабының" маңызды бөлігіне айналады.
Қара кітап (немесе "қара тізім") – Қызыл кітаптың антиподының бір түрі.
