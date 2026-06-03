Жаңа Конституцияға байланысты рақымшылық: есептен шығарылуы мүмкін айыппұлдардың сомасы белгілі болды
Ішкі істер вице-министрі Санжар Әділовтың мәліметінше, әкімшілік амнистия ішкі істер органдары бағыты бойынша Әкімшілік құқықбұзушылық туралы кодекстің 58 бабын қамтиды.
"500 мыңнан астам адам әкімшілік рақымшылыққа ілігеді. Алдын ала есеп бойынша 1 миллионнан астам айыппұл есептен шығарылады. Олардың жалпы сомасы 17 миллиард теңгеден асады", – деді ол.
Сонымен қатар, оның айтуынша, әкімшілік рақымшылық есірткі мен қарудың заңсыз айналымына байланысты құқықбұзушылықтарға, жол қозғалысы ережелерін қасақана әрі өрескел бұзуға, сондай-ақ азаматтардың қауіпсіздігіне қатер төндіретін әрекеттерге қолданылмайды.
Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының Құқықтық статистика және арнайы есепке алу комитетінің төрағасы Сәбит Нұрлыбай жалпы алғанда сөз болып отырған айыппұлдардың көлемі 21 миллиард 182 миллион теңгені құрайтынын айтты.
"Мемлекеттік кірістер комитеті бойынша 446 миллион теңге сомасындағы 4000-нан астам құқықбұзушылық бар. Әділет министрлігі бағыты бойынша 16 миллион теңгеге 561 құқықбұзушылық тіркелген. Ал өзге мемлекеттік органдарда 500 миллион теңгеден астам сомаға шамамен 3000 құқықбұзушылық бар", – деді ол.
Қаржы вице-министрі Ержан Біржанов бұл рақымшылық аясында бірнеше бап қарастырылатынын және шамамен 2370 субъектіні қамтуы мүмкін екенін атап өтті.
Сонымен бірге, мемлекеттік сатып алу саласындағы құқықбұзушылықтар мен салық салу кезінде салық салу объектілерін әдейі жасыру фактілері амнистияға жатпайды.