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Қоғам

Қазақстан пен Кипр президенттері бірқатар мәселе бойынша уағдаласты

Қазақстан пен Кипр президенттері бірқатар мәселе бойынша уағдаласты , сурет - Zakon.kz жаңалық 03.06.2026 16:08 Сурет: akorda.kz
Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев пен Кипр Республикасының президенті Никос Христодулидис жүргізген келіссөздер қорытындысы бойынша мемлекеттер басшыларының қатысуымен ресми делегациялар мүшелері келесі ведомствоаралық құжаттармен алмасты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Аталмыш құжаттар тізімін Ақорданың баспасөз қызметі ұсынды.

  • Қазақстан Республикасы Жасанды интеллект және цифрлық даму министрлігі мен Кипр Республикасы Зерттеу, инновациялар және цифрлық саясат кіші министрлігі арасында ақпараттық коммуникациялық технологиялар, электрондық үкімет, ғарыш қызметі және киберқауіпсіздік салалары бойынша ынтымақтастық жөніндегі өзара түсіністік туралы меморандум;
  • Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі мен Кипр Республикасы Мәдениет кіші министрлігі арасында мәдени ынтымақтастық бойынша өзара түсіністік туралы меморандум;
  • Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігі мен Кипр Республикасы Білім, мәдениет, спорт және жастар министрлігі арасында білім және ғылым салаларындағы ынтымақтастық бойынша өзара түсіністік туралы меморандум;
  • Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігі мен Кипр Республикасы Білім, спорт және жастар министрлігі арасында спорт саласы бойынша өзара түсіністік туралы меморандум;
  • Қазақстан Республикасы Сыртқы сауда палатасы мен Кипр Республикасы Сауда-өнеркәсіп палатасы арасындағы инвестициялық және іскерлік перспективаны нығайту бойынша ынтымақтастық туралы келісім.

Бұған дейін Тоқаев Кипр президентін І дәрежелі "Достық" орденімен марапаттағанын жазғанбыз.

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Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
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