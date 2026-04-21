Атом, мұнай, қаржы: Қазақстан мен Моңғолияның жаңа келісімдері

Атом, мұнай, қаржы: Қазақстан мен Моңғолияның жаңа келісімдері

21.04.2026 15:18
Қасым-Жомарт Тоқаев пен Ухнаагийн Хүрэлсүх арасындағы келіссөздер қорытындысы бойынша екі елдің ресми делегация мүшелері бірқатар құжаттармен алмасты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жалпы саны 13 құжатқа қол қойылды. Олар Қазақстан мен Моңғолия арасындағы саяси, экономикалық, энергетикалық, қаржылық және мәдени-гуманитарлық салалардағы ынтымақтастықты қамтиды.

Келіссөз қорытындысы бойынша екі елдің ресми делегация мүшелері қол қойылған құжаттармен алмасты:

  1. Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі мен Моңғолия Сыртқы істер министрлігі арасындағы ынтымақтастықты одан әрі дамыту туралы меморандум;
  2. Қазақстан Республикасы мен Моңғолия арасында сауда-экономикалық ынтымақтастықты жандандыру жөніндегі өзара түсіністік туралы меморандум;
  3. Қазақстан Республикасының Атом энергиясы жөніндегі агенттігі мен Моңғолия Өнеркәсіп және минералды ресурстар министрлігі арасында атом энергиясын бейбіт мақсатта пайдалану бойынша өзара түсіністік туралы меморандум;
  4. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі мен Моңғолия Қаржы министрлігі арасындағы өзара түсіністік пен ынтымақтастық туралы меморандум;
  5. Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі мен Моңғолия Өнеркәсіп және минералды ресурстар министрлігі арасындағы мұнай саласы бойынша ынтымақтастық туралы меморандум;
  6. Мәдени-гуманитарлық саладағы ынтымақтастық жөніндегі 2026-2027 жылдарға арналған іс-қимыл жоспары;
  7. Қазақстан Республикасы Ұлттық банкі мен Моңғолия Банкі арасындағы ынтымақтастық туралы меморандум;
  8. "Самұрық-Қазына" ҰӘҚ" АҚ мен "Erdenes Mongol LLC" компаниясы арасындағы өзара түсіністік туралы меморандум;
  9. Астана қаласының әкімдігі мен Қарақорым қаласының әкімшілік аппараты арасындағы өзара түсіністік туралы меморандум ("Жаңа Қарақорым" жобасы);
  10. Алатау қаласының әкімдігі мен Қарақорым қаласының әкімшілік аппараты арасындағы өзара түсіністік туралы меморандум ("Жаңа Қарақорым" жобасы);
  11. Қазақстан Республикасы Президентінің телерадиокешені мен Моңғолияның Ұлттық қоғамдық радио және теледидары арасындағы өзара түсіністік және ынтымақтастық туралы меморандум;
  12. Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Қазақстан Республикасының Ұлттық ғылым академиясы мен Моңғолия Ғылым академиясы арасындағы өзара түсіністік және ынтымақтастық туралы меморандум;
  13. Шоқан Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институты мен Моңғолияның "Шыңғысхан" Ұлттық музейі арасындағы өзара түсіністік және ынтымақтастық туралы меморандум.

