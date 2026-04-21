Саясат

Қазақстан мен Моңғолия арасында жаңа автожол салу жоспарлануда

Қасым-Жомарт Тоқаев пен Ухнаагийн Хүрэлсүх арасындағы келіссөздер барысында екіжақты ынтымақтастықтың бірқатар маңызды бағыттары талқыланды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Тараптар ауыл шаруашылығы, жеңіл өнеркәсіп, цифрландыру, тау-кен саласы, туризм, көлік-логистика және өңіраралық байланыс бағыттарындағы өзара тиімді серіктестіктің перспективаларын қарастырды.

Мемлекеттер басшылары Үкіметаралық комиссияның жұмысын жандандырудың маңызын атап өтіп, нақты инфрақұрылымдық жобаларға да тоқталды. Атап айтқанда, Астана – Ұлан-Батыр және Өскемен – Өлгей бағыттары бойынша әуе рейстерін қайта ашу, сондай-ақ екі ел арасында тікелей автокөлік жолын салу мәселелері талқыланды. Осы мақсатта Үкіметаралық жұмыс тобын құру ұсынылды.

Кездесу барысында Қасым-Жомарт Тоқаев Моңғолия Президентіне Баян-Өлгей аймағында Қазақстан консулдығын ашуға көрсеткен қолдауы үшін алғыс білдірді.

Сонымен қатар, тараптар білім беру, мәдениет және туризм салаларындағы ынтымақтастықты одан әрі дамыту мәселелерін де қарастырды.

