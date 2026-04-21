Саясат

Қазақстан мен Моңғолия президенттері шағын құрамда келіссөз жүргізді

2026 жылғы 21 сәуірде Ақордада Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев пен Моңғолия Президенті Ухнаагийн Хүрэлсүх шағын құрамда келіссөздер өткізді, деп хабарлайды Zakon.kz.
2026 жылғы 21 сәуірде Ақордада Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев пен Моңғолия Президенті Ухнаагийн Хүрэлсүх шағын құрамда келіссөздер өткізді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Келіссөз барысында Мемлекет басшысы екі елдің тарихи және мәдени жақындығына тоқталды.

"Біз – тарихы ортақ, тамыры бір бауырлас елдерміз, көшпенді халықтардың ұрпағымыз. Қазақ пен моңғол – ғасырлар бойы іргесі бөлінбеген көршілер. Халықтарымыздың өмір салты, әдет-ғұрпы өте ұқсас. Қазір де осы мәңгі құндылықтарды арқау етіп келеміз. Бүгінде ықпалдастығымыз стратегиялық серіктестік рухында дамуда. Мемлекетаралық, парламентаралық және үкіметаралық байланыстарымыз нығаюда", – деді Қасым-Жомарт Тоқаев.

Тоқаев Моңғолия Президентінің екіжақты қарым-қатынасты дамытуға қосқан үлесін де атап өтті.

"Құрметті Президент мырза, Сіз екіжақты қарым-қатынасымызды жаңа деңгейге көтеруге зор үлес қосып келесіз. Мұны жоғары бағалаймыз. Қажырлы еңбегіңіздің арқасында Моңғолияда көптеген оң өзгеріс болып жатыр. Былтыр еліңіздің экономикасы 6,8 пайызға өсті. Бұл Сіздің салиқалы басшылығыңыздың жемісі екені сөзсіз. "Vision-2050" бағдарламасы мен Қарақорым қаласын салу жобасы – маңызды бастамалар. Біз бауырлас елдің барлық жетістігіне қуанамыз", – деді Президент.

Өз кезегінде Ухнаагийн Хүрэлсүх Қазақстанға келгеніне қуанышты екенін айтты.

"Араға жиырма жыл салып Қазақстанға мемлекеттік сапармен келгеніме қуаныштымын. Сіздің екі жыл бұрын Моңғолияға жасаған сапарыңыз екіжақты қарым-қатынастарды стратегиялық серіктестіктің жаңа деңгейіне көтерді. Бұл оқиға тарихта алтын әріппен жазылады", – деді ол.

Моңғолия Президенті Қазақстанның даму қарқынын да жоғары бағалады.

"Сіздің көреген және жоғары кәсіби басшылығыңыздың арқасында Қазақстан экономикалық және әлеуметтік салаларда үлкен жетістіктерге жетті. Моңғол халқы бұл жетістіктерді жіті бақылап отыр. 2024 жылғы сапар барысында оннан астам құжатқа қол қойылды, бүгін де жаңа маңызды құжаттар қабылданады", – деді Ухнаагийн Хүрэлсүх.
Оқи отырыңыз
Қазақстан мен Моңғолия президенттері шағын құрамда келіссөз жүргізді
09:35, 29 қазан 2024
Қазақстан мен Моңғолия президенттері шағын құрамда келіссөз жүргізді
Қазақстан мен Того президенттері шағын құрамда келіссөз жүргізді
13:02, 28 қараша 2023
Қазақстан мен Того президенттері шағын құрамда келіссөз жүргізді
Қазақстан мен Сербия президенттері кеңейтілген құрамда келіссөз жүргізді
14:08, 27 ақпан 2026
Қазақстан мен Сербия президенттері кеңейтілген құрамда келіссөз жүргізді
Ветеран казахстанского тенниса одержал волевую победу над россиянином в Южной Корее
13:12, Бүгін
Ветеран казахстанского тенниса одержал волевую победу над россиянином в Южной Корее
Казахстан понёс четвёртую потерю на международном турнире в Шымкенте
13:06, Бүгін
Казахстан понёс четвёртую потерю на международном турнире в Шымкенте
Рыбакина сообщила неприятные новости после триумфа в Штутгарте
12:45, Бүгін
Рыбакина сообщила неприятные новости после триумфа в Штутгарте
Раскрыты подробности: почему Штефан Таркович предпочёл "Актобе" работе в Словакии
12:25, Бүгін
Раскрыты подробности: почему Штефан Таркович предпочёл "Актобе" работе в Словакии
