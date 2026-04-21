Саясат

Қазақстан-Моңғолия байланысы: жаңа жобалар іске қосылады

21.04.2026 14:19 Сурет: akorda.kz
Қасым-Жомарт Тоқаев пен Ухнаагийн Хүрэлсүх арасындағы келіссөздер ресми делегациялар мүшелерінің қатысуымен кеңейтілген құрамда жалғасты.

Кездесу барысында тараптар Қазақстан мен Моңғолия арасындағы көпқырлы ынтымақтастықтың достық пен өзара қолдау рухында дамып келе жатқанын атап өтті.

Мемлекет басшысы Моңғолия Президентіне Қазақстанға мемлекеттік сапармен келгені және Аймақтық экологиялық саммитке қатысуға ниет білдіргені үшін алғыс айтты.

Сондай-ақ Қасым-Жомарт Тоқаев 2024 жылдың қазан айында Моңғолияға жасаған мемлекеттік сапарын еске алып, оның нәтижесінде маңызды келісімдерге қол жеткізілгенін жеткізді. Президенттің айтуынша, бүгінде екі ел арасындағы қарым-қатынас стратегиялық серіктестік деңгейіне көтерілген.

"Сауда-экономикалық ынтымақтастығымыз нығая түсуде. Тауар айналымы жыл сайын артып келеді. Өнеркәсіп саласында нақты жобаларды іске қосуды жоспарлап отырмыз. Бүгін Астанада Қазақ-моңғол бизнес-форумы өтеді. Оған Моңғолиядан көптеген компаниялар қатысады. Біз бұл бастаманы толық қолдаймыз және сіздің тарапыңыздан көрсетілген қолдау үшін ризашылығымды білдіремін", – деді Мемлекет басшысы.

Айта кетейік, 2025 жылдың қорытындысы бойынша Қазақстан мен Моңғолия арасындағы тауар айналымы 7,7 пайызға өсіп, 130 миллион доллардан асты.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақстан мен Моңғолия арасында жаңа автожол салу жоспарлануда
14:33, Бүгін
Қазақстан мен Моңғолия президенттері шағын құрамда келіссөз жүргізді
12:38, Бүгін
Мемлекет басшысы Германия Федералдық канцлері Олаф Шольцпен кеңейтілген құрамда келіссөз жүргізді
16:21, 16 қыркүйек 2024
Мемлекет басшысы Германия Федералдық канцлері Олаф Шольцпен кеңейтілген құрамда келіссөз жүргізді
Казахстанский теннисист не смог выйти в четвертьфинал турнира в Шымкенте
18:12, Бүгін
Казахстанский теннисист не смог выйти в четвертьфинал турнира в Шымкенте
Легенда UFC поблагодарил Армана Царукяна за "разгромное поражение"
17:42, Бүгін
Легенда UFC поблагодарил Армана Царукяна за "разгромное поражение"
Сборная Казахстана по фехтованию примет участие на топ-турнире в Турции
17:17, Бүгін
Сборная Казахстана по фехтованию примет участие на топ-турнире в Турции
Два сета решили судьбу матча юных талантов из Казахстана на международном турнире
16:49, Бүгін
Два сета решили судьбу матча юных талантов из Казахстана на международном турнире
