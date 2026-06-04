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Қоғам

Алматыда апатқа ұшыраған көліктер кафеге жетпей тоқтады

Алматыда екі көлік соқтығысып, кафе маңына ұшып кетті, сурет - Zakon.kz жаңалық 04.06.2026 09:15 Сурет: Zakon.kz
4 маусымға қараған түні Алматының Әуезов ауданында Яссауи мен Трудовая көшелерінің қиылысында Kia Sportage кроссовері мен Honda Odyssey минивэні апатқа ұшырады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Zakon.kz арнайы тілшісінің мәліметінше, Honda Odyssey көлігі Яссауи көшесімен солтүстік бағытта келе жатқан, ал Kia Sportage Трудовая көшесімен батыс бағытта қозғалған.

Алматыда екі көлік соқтығысып, кафе маңына ұшып кетті, сурет - Zakon.kz жаңалық 04.06.2026 09:15

Сурет: Zakon.kz

Алдын ала мәлімет бойынша, Kia Sportage жүргізушісі "Жол беріңіз" белгісінің талабын елемей, қиылысқа шығып кеткен. Сол сәтте оған Honda Odyssey соғылған.

Алматыда екі көлік соқтығысып, кафе маңына ұшып кетті, сурет - Zakon.kz жаңалық 04.06.2026 09:15

Сурет: Zakon.kz

Соққыдан кейін екі көлік те жолдан шығып, қарсы қозғалыс жолағы арқылы бұған дейін де бірнеше рет көлік кіріп кеткен кафеге қарай ұшып кеткен.

Алматыда екі көлік соқтығысып, кафе маңына ұшып кетті, сурет - Zakon.kz жаңалық 04.06.2026 09:15

Сурет: Zakon.kz

Алайда бұл жолы дәмхана зардап шеккен жоқ. Kia Sportage көлігін бетон бағана тоқтатса, Honda Odyssey көлігі Kia-ға тіреліп тоқтаған.

Алматыда екі көлік соқтығысып, кафе маңына ұшып кетті, сурет - Zakon.kz жаңалық 04.06.2026 09:15

Сурет: Zakon.kz

Жол апаты салдарынан Kia Sportage көлігіндегі жолаушы жарақат алып, ауруханаға жеткізілді.

Алматыда екі көлік соқтығысып, кафе маңына ұшып кетті, сурет - Zakon.kz жаңалық 04.06.2026 09:15

Сурет: Zakon.kz

Өзге адамдарды оқиға орнында дәрігерлер қарап шықты. Оларға ауруханаға жатқызу қажет болмаған.

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Айдос Қали
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