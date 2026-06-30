Алматыда ауыр жол апаты болды. Адамдар зардап шегіп, жеке үй мен электр бағаны да бүлінді
Куәгерлердің айтуынша, Toyota Camry көлігі Гетте көшесімен солтүстік бағытта келе жатқан. Осы уақытта Hongqi E-QM5 Покрышкин көшесімен батысқа қарай жылжыған.
Жол қиылысы алдында "Тоқта" белгісі орнатылған, бірақ Hongqi жүргізушісі, алдын-ала ақпарат бойынша, тоқтамай, Тoyota Camry-мен соқтығысқан.
Қатты соққыдан Toyota Camry шетке ұшып түскен: көлік дөңгелектері жұлынып алды, содан кейін ол жеке үйдің қоршауын жартылай жапырып өткен.
Өз кезегінде Hongqi E-QM5 электр желісінің бағанына соғылып, оны бүлдірген.
Апат салдарынан Toyota Camry-дің екі жолаушысы зардап шекті. Олар облыстық ауруханаға жеткізілді.
Оқиға орнында жол полициясының қызметкерлері жұмыс істеуде, ЖКО-ның барлық мән-жайлары алда анықталатын болады.
Сондай-ақ, электр желілерінде болған ақауды жою үшін мамандар шақыртылғаны да белгілі.