Астанада жаз соңына дейін қаланың көрікті нысандарының бірі жабылады
Сурет: Астана әкімдігінің баспасөз қызметі
2026 жылғы 5 маусым мен 15 тамыз аралығында елордадағы "Астана жұлдызы" монументі келушілер үшін жабылады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Қала әкімдігінің баспасөз қызметінің мәліметінше, Тұран және Қабанбай батыр даңғылдарының қиылысында орналасқан нысанда жөндеу-қалпына келтіру жұмыстары жүргізіледі.
"Жұмыстар тарихи-мәдени мұраны сақтау және нысанның тиісті техникалық жағдайын қамтамасыз ету мақсатында жоспарланған", – деп түсіндірді әкімдік өкілдері.
"Астана жұлдызы" монументі – биіктігі 40 метр болатын алтын түстес стела. Оның тұғырында үш қола тұлпар бейнеленген. Ескерткіш қола, металл, алтын жалатылған элементтерден және мәрмәр материалдарынан жасалған.
Монументтің салтанатты ашылуы 2007 жылғы 6 тамызда өткен.
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