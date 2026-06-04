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Қоғам

Астанада жаз соңына дейін қаланың көрікті нысандарының бірі жабылады

Астанада жаз соңына дейін қаланың көрікті нысандарының бірі жабылады, сурет - Zakon.kz жаңалық 04.06.2026 09:40 Сурет: Астана әкімдігінің баспасөз қызметі
2026 жылғы 5 маусым мен 15 тамыз аралығында елордадағы "Астана жұлдызы" монументі келушілер үшін жабылады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қала әкімдігінің баспасөз қызметінің мәліметінше, Тұран және Қабанбай батыр даңғылдарының қиылысында орналасқан нысанда жөндеу-қалпына келтіру жұмыстары жүргізіледі.

"Жұмыстар тарихи-мәдени мұраны сақтау және нысанның тиісті техникалық жағдайын қамтамасыз ету мақсатында жоспарланған", – деп түсіндірді әкімдік өкілдері.

"Астана жұлдызы" монументі – биіктігі 40 метр болатын алтын түстес стела. Оның тұғырында үш қола тұлпар бейнеленген. Ескерткіш қола, металл, алтын жалатылған элементтерден және мәрмәр материалдарынан жасалған.

Монументтің салтанатты ашылуы 2007 жылғы 6 тамызда өткен.

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Айдос Қали
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