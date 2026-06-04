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Қоғам

Реформалардың айқын көрінісі – Тоқаев қоғамда жаңа идеялар жаңа тұлғалар пайда болып жатқанын айтты

Мемлекет үшін бір күннің қамы емес, болашақтың жайы маңызды – Тоқаев, сурет - Zakon.kz жаңалық 04.06.2026 13:00 Сурет: akorda.kz
Қасым-Жомарт Тоқаев Ту көтеру рәсімінде сөйлеген сөзінде халқымыздың ауызбіршілігін нығайту басты мақсатымыз екенін айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Президент бүгінде әр жетістікке мәз болып, жайбарақат отыратын заман емес екенін айтты.

"Біз биік мақсаттарға ұмтылып, тек қана алға – жарқын болашаққа қарай жүруіміз керек. Келешекке зор сеніммен қарап, Қазақстанды шын мәнінде өркениетті мемлекетке айналдыруымыз қажет. Қазір біз бір ел болып жасампаздық жолына түстік: қоғамымызда жаңа идеялар, жаңа тұлғалар, отаншыл азаматтардың жаңа буыны пайда болуда. Мен Мемлекет басшысы ретінде осындай игі үрдісті қолдаймын. Мұны ел ішінде жасалып жатқан реформалардың айқын көрінісі деп санаймын". Қасым-Жомарт Тоқаев

Оның айтуынша, халқымыздың ауызбіршілігін нығайту басты мақсатымыз болып қала береді. Бұл – елдің табысты дамуының бірден-бір шарты, тиімді әрі ұзақмерзімді факторы.

"Реформалардың бастапқы кезеңінде еліміздегі көзі ашық және прогрессивті қоғамдық-саяси күштер жалпыұлттық құндылықтар мен мақсаттар аясында бірігуі қажет деп санаймын. Сонда ғана Әділетті Қазақстанды құру, мемлекеттілігімізді нығайту ісінде табысқа жете аламыз". Мемлекет басшысы

Бұған дейін президент біз жаңа Конституциямызды қабылдап, төл тарихымыздың жаңа парағын ашқанымызды айтқан болатын.

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Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
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