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Қоғам

Мемлекет басшысы: ұлттық нышандарымызды ұлықтау – ортақ парыз, әр азаматтың міндеті

Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства , сурет - Zakon.kz жаңалық 04.06.2026 13:52 Фото: akorda.kz
Қасым-Жомарт Тоқаев Ту көтеру рәсімінде сөйлеген сөзінде мемлекеттік рәміздерді орынды пайдалану мәселесі бойынша қаулы жайлы сөз қозғады, деп хабарлайды Zakon.kz.

️Президенттің айтуынша, нағыз патриоттар ғана елдің көшін алға бастайды, жердің шетін жаудан қорғайды.

"Басқа сөзбен айтқанда, отаншылдық дегеніміз – жеріміздің қауіпсіздігі және тұтастығының кепілі. Ұлт рәміздерінің мәртебесін арттыру, бұл – аса маңызды мемлекеттік жұмыс".

Ол таяу арада Үкімет мемлекеттік рәміздерді орынды пайдалану мәселесі бойынша қаулыға қажетті түзетулерді енгізетіндігін атап өтті.

"Ұлттық нышандарымызды ұлықтау – ортақ парыз, бұл – әр азаматтың міндеті. Түптеп келгенде, рәміздерді қастерлеу – мемлекетімізді құрметтеу деген сөз". Қасым-Жомарт Тоқаев

Бұған дейін президенттің Мемлекеттік ту көтеру рәсіміне қатысқанын жазғанбыз.

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Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
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