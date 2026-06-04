#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+23°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+23°
$
485.95
565.74
6.83
Қоғам

Қазақстанның жас теннисшілері Азия командалық біріншілігінің іріктеу кезеңін сәтті бастады

Қазақстанның жас теннисшілері Азия командалық біріншілігінің іріктеу кезеңін сәтті бастады, сурет - Zakon.kz жаңалық 04.06.2026 19:42 Сурет: ktf.kz
Ферғанада (Өзбекстан) 12 жасқа дейінгі өрендер арасында аймақтық іріктеу турнирі – ITF Asia 12&U Regional Qualifying Event of Central Asia басталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Додада Орталық Азияның бес елінен келген үздік ұжымдар бақ сынауда. Олар: Қазақстан, Тәжікстан, Түркіменстан, Қырғызстан және Өзбекстан құрамалары.

Бұл сында отандастарымыз басты фаворит санатында: ұлдар мен қыздар бәсекесінде де біздің құрамалар турнирдің бірінші нөмірлі командалары болып себілді. Екінші нөмір – корт қожайындары, яғни Өзбекстан теннисшілеріне бұйырған.

Жас өрендеріміз жарысты өте сенімді бастады. Алғашқы екі айналымда ұлдарымыз бен қыздарымыз Тәжікстан және Қырғызстаннан келген тұстастарын айқын басымдықпен – 3:0 есептерімен қапы қалдырды. Бүгін Қазақстан құрамалары Түркіменстан командасына қарсы кездесулерін өткізіп жатыр.

Бұл додада тек медальдар ғана емес, жылдың басты турниріне берілетін құнды жолдамалар да сарапқа салынуда. Осы іріктеу қорытындысы бойынша үздік шыққан екі құрама күзде Сингапурде өтетін Азия командалық чемпионатының финалдық кезеңіне (ITF Asia 12&U Team Competition Final) жолдама алады.

Қазақстан құрамасы:

Қыздар:

  • Мария Акатова (Астана)
  • Інжу Мұрат (Алматы)
  • Рамина Дягилева (Астана)
  • Капитан: Зарина Черномаз

Ұлдар:

  • Әльтаир Жуасов (Астана)
  • Алан Ким (Алматы)
  • Илья Щукин (Астана)
  • Капитан: Илья Павленко

Айта кетейік, Сингапурдегі шешуші кезеңде Азияның бес географиялық аймағынан іріктелген 12 мықты құрама бас қосады:

  • Орталық Азия
  • Оңтүстік Азия
  • Оңтүстік-Шығыс Азия
  • Шығыс Азия
  • Батыс Азия
  • Сингапур (корт қожайындары ретінде тікелей қатысады)
Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
теннис
12:29, 11 маусым 2023
Қазақстанның кішкентай теннисшілері Азия чемпионатының финалдық кезеңіне жолдама алды
Михаил Кукушкин, Ұлыбритания Ашық чемпионатының іріктеу кезеңі
19:11, 24 маусым 2024
Михаил Кукушкин Ұлыбритания Ашық чемпионатының іріктеу кезеңін сәтті бастады
Қазақстандық теннисшілер Roland Garros іріктеу турнирінің ширек финалына мерзімінен бұрын шықты
12:10, 06 тамыз 2025
Қазақстандық теннисшілер Roland Garros іріктеу турнирінің ширек финалына мерзімінен бұрын шықты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: ФИДЕ
22:09, Бүгін
Бибисара Асаубаева досрочно выиграла топовый турнир в Норвегии
Фото: instagram/anthonyjoshua
21:15, Бүгін
"У меня была мысль. Это должно быть сделано": Джошуа не исключил перехода в ММА
Фото: НОК РК
20:33, Бүгін
Казахстан объявил состав на юниорский ЧМ-2026 по пулевой и стендовой стрельбе
Фото: WTA
20:04, Бүгін
Мирра Андреева высказалась о выходе в финал "Ролан Гаррос" - 2026
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: