Қазақстанның жас теннисшілері Азия командалық біріншілігінің іріктеу кезеңін сәтті бастады
Додада Орталық Азияның бес елінен келген үздік ұжымдар бақ сынауда. Олар: Қазақстан, Тәжікстан, Түркіменстан, Қырғызстан және Өзбекстан құрамалары.
Бұл сында отандастарымыз басты фаворит санатында: ұлдар мен қыздар бәсекесінде де біздің құрамалар турнирдің бірінші нөмірлі командалары болып себілді. Екінші нөмір – корт қожайындары, яғни Өзбекстан теннисшілеріне бұйырған.
Жас өрендеріміз жарысты өте сенімді бастады. Алғашқы екі айналымда ұлдарымыз бен қыздарымыз Тәжікстан және Қырғызстаннан келген тұстастарын айқын басымдықпен – 3:0 есептерімен қапы қалдырды. Бүгін Қазақстан құрамалары Түркіменстан командасына қарсы кездесулерін өткізіп жатыр.
Бұл додада тек медальдар ғана емес, жылдың басты турниріне берілетін құнды жолдамалар да сарапқа салынуда. Осы іріктеу қорытындысы бойынша үздік шыққан екі құрама күзде Сингапурде өтетін Азия командалық чемпионатының финалдық кезеңіне (ITF Asia 12&U Team Competition Final) жолдама алады.
Қазақстан құрамасы:
Қыздар:
- Мария Акатова (Астана)
- Інжу Мұрат (Алматы)
- Рамина Дягилева (Астана)
- Капитан: Зарина Черномаз
Ұлдар:
- Әльтаир Жуасов (Астана)
- Алан Ким (Алматы)
- Илья Щукин (Астана)
- Капитан: Илья Павленко
Айта кетейік, Сингапурдегі шешуші кезеңде Азияның бес географиялық аймағынан іріктелген 12 мықты құрама бас қосады:
- Орталық Азия
- Оңтүстік Азия
- Оңтүстік-Шығыс Азия
- Шығыс Азия
- Батыс Азия
- Сингапур (корт қожайындары ретінде тікелей қатысады)