БЖЗҚ зейнетақы жинақтарын мерзімінен бұрын алуға арналған жаңа жеткіліктілік шектерін жариялады
Көрсеткіштерді жыл сайынғы қайта есептеу нәтижесінде қолжетімді лимит өзгерді: алуға болатын жинақ көлемі қысқарды.
Жас ерекшеліктері бойынша зейнетақы жинақтарының ең төменгі жеткіліктілік шектері төмендегідей:
20-29 жас аралығы:
20 жас – 6 670 000 теңге
21 жас – 6 960 000 теңге
22 жас – 7 250 000 теңге
23 жас – 7 540 000 теңге
24 жас – 7 840 000 теңге
25 жас – 8 150 000 теңге
26 жас – 8 460 000 теңге
27 жас – 8 770 000 теңге
28 жас – 9 090 000 теңге
29 жас – 9 420 000 теңге
30-39 жас аралығы:
30 жас – 9 750 000 теңге
31 жас – 10 090 000 теңге
32 жас – 10 430 000 теңге
33 жас – 10 780 000 теңге
34 жас – 11 130 000 теңге
35 жас – 11 490 000 теңге
36 жас – 11 850 000 теңге
37 жас – 12 220 000 теңге
38 жас – 12 600 000 теңге
39 жас – 12 980 000 теңге
40-49 жас аралығы:
40 жас – 13 370 000 теңге
41 жас – 13 760 000 теңге
42 жас – 14 160 000 теңге
43 жас – 14 560 000 теңге
44 жас – 14 980 000 теңге
45 жас – 15 400 000 теңге
46 жас – 15 820 000 теңге
47 жас – 16 250 000 теңге
48 жас – 16 690 000 теңге
49 жас – 17 140 000 теңге
50-62 жас аралығы:
50 жас – 17 590 000 теңге
51 жас – 18 050 000 теңге
52 жас – 18 510 000 теңге
53 жас – 18 980 000 теңге
54 жас – 19 460 000 теңге
55 жас – 19 950 000 теңге
56 жас – 20 450 000 теңге
57 жас – 20 950 000 теңге
58 жас – 21 460 000 теңге
59 жас – 21 970 000 теңге
60 жас – 22 500 000 теңге
61 жас – 23 030 000 теңге
62 жас – 23 570 000 теңге.