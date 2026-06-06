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Қоғам

БЖЗҚ зейнетақы жинақтарын мерзімінен бұрын алуға арналған жаңа жеткіліктілік шектерін жариялады

Пенсия, пенсионеры, пенсионер, пенсионный возраст, пенсионные накопления, пенсионные отчисления, пенсионный фонд, ЕНПФ, пенсионная система, накопительная пенсионная система, накопления, пенсионные выплаты, сурет - Zakon.kz жаңалық 06.06.2026 09:28 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры (БЖЗҚ) 2026 жылғы 6 маусымда зейнетақы жинақтарын мерзімінен бұрын пайдалану үшін жаңа ең төменгі жеткіліктілік шектерін жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Көрсеткіштерді жыл сайынғы қайта есептеу нәтижесінде қолжетімді лимит өзгерді: алуға болатын жинақ көлемі қысқарды.

Жас ерекшеліктері бойынша зейнетақы жинақтарының ең төменгі жеткіліктілік шектері төмендегідей:

20-29 жас аралығы:

20 жас – 6 670 000 теңге

21 жас – 6 960 000 теңге

22 жас – 7 250 000 теңге

23 жас – 7 540 000 теңге

24 жас – 7 840 000 теңге

25 жас – 8 150 000 теңге

26 жас – 8 460 000 теңге

27 жас – 8 770 000 теңге

28 жас – 9 090 000 теңге

29 жас – 9 420 000 теңге

30-39 жас аралығы:

30 жас – 9 750 000 теңге

31 жас – 10 090 000 теңге

32 жас – 10 430 000 теңге

33 жас – 10 780 000 теңге

34 жас – 11 130 000 теңге

35 жас – 11 490 000 теңге

36 жас – 11 850 000 теңге

37 жас – 12 220 000 теңге

38 жас – 12 600 000 теңге

39 жас – 12 980 000 теңге

40-49 жас аралығы:

40 жас – 13 370 000 теңге

41 жас – 13 760 000 теңге

42 жас – 14 160 000 теңге

43 жас – 14 560 000 теңге

44 жас – 14 980 000 теңге

45 жас – 15 400 000 теңге

46 жас – 15 820 000 теңге

47 жас – 16 250 000 теңге

48 жас – 16 690 000 теңге

49 жас – 17 140 000 теңге

50-62 жас аралығы:

50 жас – 17 590 000 теңге

51 жас – 18 050 000 теңге

52 жас – 18 510 000 теңге

53 жас – 18 980 000 теңге

54 жас – 19 460 000 теңге

55 жас – 19 950 000 теңге

56 жас – 20 450 000 теңге

57 жас – 20 950 000 теңге

58 жас – 21 460 000 теңге

59 жас – 21 970 000 теңге

60 жас – 22 500 000 теңге

61 жас – 23 030 000 теңге

62 жас – 23 570 000 теңге.

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