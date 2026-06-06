Қазақстандағы бір қала үш айға жуық ыстық сусыз қалады
Фото: freepik
"Жайықжылуэнерго" АҚ Орал қаласындағы Құрылысшы шағынауданында ыстық су беру уақытша тоқтатылатынын мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Mgorod.kz мәліметінше, коммуналдық қызмет мамандары жаңа жылыту маусымына дайындық жүргізіп жатыр. Осыған байланысты №28 және №33 жылу пункттерінен тартылған орамішілік жылу желілерін қайта жаңғырту жұмыстары аясында бірқатар мекенжайда ыстық су өшіріледі.
Шектеулер 2026 жылғы 8 маусым мен 31 тамыз аралығында күшінде болады.
Ыстық су келесі мекенжайларда уақытша тоқтатылады:
- Құрылысшы шағынауданы: №2/2, 29, 30, 33, 33/1, 34, 35, 36, 37, 38, 39 үйлер;
- Циолковский көшесі: №6, 6/1, 8, 10, 10/1, 12, 18, 18/1 үйлер;
- Матросов көшесі, №170;
- №5 жалпы орта білім беретін мектеп;
- №9 жалпы орта білім беретін мектеп.
"Жайықжылуэнерго" АҚ қала тұрғындарынан уақытша қолайсыздықтар үшін кешірім сұрап, ауқымды жөндеу жұмыстарына түсіністікпен қарауды өтінді.
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