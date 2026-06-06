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Қоғам

Қызылорда облысындағы қыздың өліміне қатысты түрлі қауесет тарады

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, сурет - Zakon.kz жаңалық 06.06.2026 11:52 Фото: Zakon.kz
Қызылорда облысының Шиелі ауданында канал шлюзінен қыздың мәйіті табылғаннан кейін аса ауыр қылмыс бойынша тергеу жүргізіліп жатыр, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ведомство мәліметінше, 3 маусым күні кешке Шиелі ауданының тұрғыны полицияға хабарласып, канал шлюзінен қыз баланың мәйітін көргенін айтқан.

Оқиға орнына полиция қызметкерлері дереу жеткен. Қаза тапқан адамның жеке басы анықталды. Туыстарының айтуынша, қыз 2 маусым күні кешке үйден шығып кетіп, содан кейін оралмаған.

Мәйіттің табылуына байланысты "Адам өлтіру" бабы бойынша қылмыстық іс қозғалды.

Полицияның хабарлауынша, қылмысты ашу және күдіктіні анықтап, ұстау мақсатында тәжірибелі қызметкерлерден құралған жедел-тергеу тобы құрылған.

"Қазіргі уақытта оқиғаның барлық мән-жайын анықтауға бағытталған жедел-іздестіру шаралары жүргізіліп жатыр", – деп мәлімдеді Қызылорда облыстық полиция департаментінің баспасөз қызметі.

Қайғылы оқиғадан кейін әлеуметтік желілер мен мессенджерлерде маньяк туралы қауесеттер тарай бастаған. Алайда Қызылорда облысының полиция департаменті тұрғындарды сабыр сақтауға және дүрбелеңге берілмеуге үндеді.

"Мессенджерлерде тарап жатқан ақпарат шындыққа сәйкес келмейді. Полиция азаматтарды жалған ақпарат таратпауға, тек ресми дереккөздерге сенуге шақырады және жалған мәлімет таратқаны үшін жауапкершілік қарастырылғанын ескертеді", – делінген хабарламада.

Сондай-ақ полиция бұл қылмысты тергеу барысы департамент басшылығының ерекше бақылауында екенін мәлімдеді.

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Айдос Қали
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