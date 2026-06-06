Зейнетақы жинақтарының жеткіліктілік шегі қайта қаралды: Еңбек министрлігі себебін түсіндірді
Бұл шешімнің себептерін 2026 жылғы 6 маусымда Қазақстанның Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі егжей-тегжейлі түсіндірді.
Ведомствоның мәліметінше, өзгерістер есептеу әдістемесінің жетілдірілуіне байланысты енгізілген. Жаңа тәсіл салымшының қазіргі жасын ғана емес, зейнетке шыққанға дейінгі кезеңді, болашақ зейнетақы төлемдерін, инвестициялық табысты және басқа да ұзақ мерзімді көрсеткіштерді ескереді.
Жеткіліктілік шегі соңғы үш жылда қайта қаралмаған. Оны жаңарту ең алдымен қазақстандықтардың ұзақ мерзімді мүдделерін қорғауға бағытталған.
"Министрлік зейнетақы қаражаты ең алдымен болашақтағы зейнетақыны қамтамасыз етуге қызмет етуі тиіс деген қағидатты ұстанады. Бүгін жинақты алу ертеңгі төлемдердің көлемін айтарлықтай азайтуы мүмкін", – деп мәлімдеді ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі.
Көрсеткіштердің қайта есептелуіне қарамастан, азаматтардың жинақтарының бір бөлігін басқа мақсаттарға пайдалану құқығы сақталады.
Табысының кемінде 40 пайызын өтейтін зейнетақы алатын зейнеткерлер бұрынғыдай жинақтарының 50 пайызына дейін тұрғын үй сатып алуға немесе емделуге жұмсай алады.
Ал мемлекеттік зейнетақымен қамсыздандыру алатын еңбек сіңірген жылдары бойынша зейнетке шыққан азаматтар шоттағы қалған қаражатты толық көлемде пайдалана алады.
"Зейнетақы жинақтары – зейнет жасына жеткендегі қаржылық тұрақтылықтың кепілі. Жаңартылған әдістеме қазақстандықтардың болашақ төлемдерін қорғауға, зейнетақы жинақтарының жеткіліксіз болу қаупін азайтуға және ұзақ мерзімді жинақтарға жауапкершілікпен қарауды қалыптастыруға бағытталған", – деп атап өтті министрлік.