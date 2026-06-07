Қазақстанға Пржевальский жылқыларының тағы бір үйірі жеткізілді
Жобаның ағымдағы кезеңі аясында жылқылардың алғашқы тобы Қазақстанға Чехия Республикасынан 2026 жылғы 1 маусымда келген болатын, ал бұл жолғысы елімізге "Тирпарк Берлин" хайуанаттар бағынан (Германия Федеративтік Республикасы) жеткізілді, деп хабарлайды ҚР Экология және табиғи ресурстар министрлігінің баспасөз қызметі.
"Бұл айтулы оқиға әлемде сақталып қалған жабайы жылқының жалғыз түрінің популяциясын қалпына келтіру және елдің биологиялық әртүрлілігін сақтау жөніндегі халықаралық жобаны жүзеге асырудың маңызды кезеңі болды", делінген министрлік.
Жануарлар Пржевальский жылқысының популяциясын қалпына келтіру жөніндегі халықаралық жоба аясында Қостанай қаласының халықаралық әуежайына арнайы әуе рейсімен жеткізілді.
"Қажетті ветеринариялық процедуралардан өткеннен кейін, жылқылар арнайы көлікпен "Алтын Дала" мемлекеттік табиғи резерватының Реинтродукция орталығына жіберілді. Онда олар мамандардың бақылауымен бейімделу кезеңінен өтеді. Жануарлардың келуі Пржевальский жылқысын Қазақстан аумағындағы тарихи мекендеу ортасына қайтару жөніндегі ауқымды бағдарламаның кезекті кезеңіне айналды", деп нақтылайды құзырлы ведомство.
Қазақстан мен Прага хайуанаттар бағы арасындағы ынтымақтастық туралы меморандумға сәйкес, 2029 жылға дейін елге 40 Пржевальский жылқысын әкелу жоспарлануда. 2024 және 2025 жылдары "Алтын Дала" резерватына жануарлардың алғашқы топтары келіп үлгерді, ал ағымдағы жылдың мамыр айында бұған дейін әкелінген жылқылырдың бір бөлігі алғаш рет жабайы табиғатқа жіберілді.