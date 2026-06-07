#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+23°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+23°
$
485.95
565.74
6.83
Қоғам

Қазақстанға Пржевальский жылқыларының тағы бір үйірі жеткізілді

Жеткізу, Қостанай, Германия, Пржевальский жылқылары , сурет - Zakon.kz жаңалық 07.06.2026 09:32 Сурет: ҚР Экология және табиғи ресурстар министрлігі
2026 жылғы 5 маусымда, Дүниежүзілік қоршаған ортаны қорғау күнінде Қазақстанға "Тирпарк Берлин" хайуанаттар бағынан (Германия Федеративтік Республикасы) Пржевальский жылқыларының екінші тобы жеткізілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жобаның ағымдағы кезеңі аясында жылқылардың алғашқы тобы Қазақстанға Чехия Республикасынан 2026 жылғы 1 маусымда келген болатын, ал бұл жолғысы елімізге "Тирпарк Берлин" хайуанаттар бағынан (Германия Федеративтік Республикасы) жеткізілді, деп хабарлайды ҚР Экология және табиғи ресурстар министрлігінің баспасөз қызметі.

"Бұл айтулы оқиға әлемде сақталып қалған жабайы жылқының жалғыз түрінің популяциясын қалпына келтіру және елдің биологиялық әртүрлілігін сақтау жөніндегі халықаралық жобаны жүзеге асырудың маңызды кезеңі болды", делінген министрлік.

Жануарлар Пржевальский жылқысының популяциясын қалпына келтіру жөніндегі халықаралық жоба аясында Қостанай қаласының халықаралық әуежайына арнайы әуе рейсімен жеткізілді.

"Қажетті ветеринариялық процедуралардан өткеннен кейін, жылқылар арнайы көлікпен "Алтын Дала" мемлекеттік табиғи резерватының Реинтродукция орталығына жіберілді. Онда олар мамандардың бақылауымен бейімделу кезеңінен өтеді. Жануарлардың келуі Пржевальский жылқысын Қазақстан аумағындағы тарихи мекендеу ортасына қайтару жөніндегі ауқымды бағдарламаның кезекті кезеңіне айналды", деп нақтылайды құзырлы ведомство. 
Жеткізу, Қостанай, Германия, Пржевальский, жылқылар , сурет - Zakon.kz жаңалық 07.06.2026 09:32

Сурет: ҚР Экология және табиғи ресурстар министрлігінің баспасөз қызметі

Қазақстан мен Прага хайуанаттар бағы арасындағы ынтымақтастық туралы меморандумға сәйкес, 2029 жылға дейін елге 40 Пржевальский жылқысын әкелу жоспарлануда. 2024 және 2025 жылдары "Алтын Дала" резерватына жануарлардың алғашқы топтары келіп үлгерді, ал ағымдағы жылдың мамыр айында бұған дейін әкелінген жылқылырдың бір бөлігі алғаш рет жабайы табиғатқа жіберілді.

 

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Жойылып кеткен түр қайтадан табиғатқа қайтарылуда: Қазақстанға сирек кездесетін жылқылардың бір тобы әкелінді
16:44, 02 маусым 2026
Жойылып кеткен түр қайтадан табиғатқа қайтарылуда: Қазақстанға сирек кездесетін жылқылардың бір тобы әкелінді
Қазақстанға керқұландардың жаңа тобы келіп жетті
10:06, 04 маусым 2025
Қазақстанға керқұландардың жаңа тобы жеткізілді
Ұшақ апаты, Ақтау, Әзербайжан ұшағы, қара жәшік, деректер, Бразилия
17:18, 15 қаңтар 2025
Қазақстанға Әзербайжан ұшағының "қара жәшіктерінен" алынған деректер жеткізілді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
sportarena.kz
11:48, Бүгін
Два казахстанца выступят в схватках за "бронзу" рейтингового турнира по борьбе в Монголии
Два казахстанца в матче за бронзу в Монголии
11:17, Бүгін
Казахстанское дерби определит обладателя "бронзы" на турнире по борьбе в Монголии
Андреева обняла собаку после победы на РГ
10:41, Бүгін
Мирра Андреева обняла собаку на церемонии награждения после победы на "Ролан Гаррос"
Прогноз матча Данилина в финале РГ
09:58, Бүгін
Казахстанка Данилина и сербка Крунич имеют все шансы взять титул "Ролан Гаррос"
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: