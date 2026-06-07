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Қоғам

Astana Half Marathon қатысушылары "Таза Қазақстан" акциясын қолдап, плоггинг өткізді

Марафон, Astana Half Marathon, Таза Қазақстан, акция, плоггинг , сурет - Zakon.kz жаңалық 07.06.2026 11:50 Сурет: Астана қаласы әкімдігі
Astana Half Marathon жарысы барысында қатысушылар "Таза Қазақстан" экологиялық акциясын қолдау мақсатында плоггинг өткізді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Плоггинг – жүгіру мен қоқыс жинауды ұштастыратын экологиялық акция. Қатысушылар жарыс кезінде марафон бағыты бойындағы пластик бөтелкелер мен өзге де қоқыстарды жинады, деп хабарлайды қала әкімдігінің ресми сайты.

Тазалық, Astana Half Marathon, Таза Қазақстан, акция, плоггинг , сурет - Zakon.kz жаңалық 07.06.2026 11:50

Сурет: Zakon.kz

"Мұндай акциялар қаланың тазалығын сақтауға ғана емес, жастар арасында экологиялық мәдениетті қалыптастыруға да ықпал етеді. Марафон барысында көптеген қатысушы мен қала тұрғындары бастаманы белсенді қолдап, акцияға қосылуға тырысты", – деді қатысушылардың бірі.
Тазалық, Astana Half Marathon, Таза Қазақстан, акция, плоггинг , сурет - Zakon.kz жаңалық 07.06.2026 11:50

Сурет: Астана қаласы әкімдігі

Сонымен қатар Astana Half Marathon аясында қоқыстарды бөлек жинауға арналған арнайы пунктер, пластикті қайта өңдеу аймақтары және "Таза Қазақстан" акциясы мен "Заң мен тәртіп" қағидаты аясындағы басқа да іс-шаралар ұйымдастырылды.

Тазалық, Astana Half Marathon, Таза Қазақстан, акция, плоггинг , сурет - Zakon.kz жаңалық 07.06.2026 11:50

Сурет: Астана қаласы әкімдігі

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Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
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