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Қоғам

Қазақстанда жаңа сақтандыру төлемдері енгізілгеннен кейін компаниялардың шығындары артуы мүмкін

Шахта, шахты, шахтеры, горнодобывающая промышленность, добыча полезных ископаемых, горная порода, рудник, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.06.2026 12:50 Фото: freepik
Олжас Бектенов депутаттық сауалға жауап беріп, жұмыс берушілердің қызметтік міндеттерін атқару кезінде жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыруға (ЖОМС) қатысты жағдайды түсіндірді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Оның айтуынша, Қазақстандағы ЖОМС жүйесі жұмысшылар мен жұмыс берушілердің құқықтары мен мүдделерін қорғауға бағытталған. Бұл жүйе жұмыс барысында қызметкердің өмірі мен денсаулығына келуі мүмкін зиянға байланысты тәуекелдерді жұмыс берушілер мен сақтандыру ұйымдары арасында бөлу арқылы жүзеге асады.

"Жұмысшыларға сақтандыру төлемдері кепілдендірілген, ал жұмыс берушілерге күтпеген ірі шығындардан қорғаныс беріледі. Сақтандыру ұйымдарының ЖОМС жүйесіне қатысуы мемлекеттің қаржылық жүктемесін азайтып, міндетті сақтандыру жүйесінің тұрақтылығын арттырады", – делінген жауапта.

Оның деректеріне сәйкес, 2024 жылы ЖОМС аясында қосымша сақтандыру төлемдері мен зардап шеккен қызметкерлерді оңалту тетіктері енгізілгенімен, сақтандыру тарифтері өзгермеген. Соның нәтижесінде 2026 жылдың басында нарық бойынша орташа шығындылық деңгейі 55%-ға жеткен. Ал кейбір сақтандыру компанияларында бұл көрсеткіш 80%-ға дейін барған.

"Міндеттемелер көлемінің кеңеюі және жаңа төлем түрлерінің енгізілуіне байланысты шығындылықтың одан әрі өсуі күтіледі. ЖОМС жүйесінің қаржылық тұрақтылығын бағалау тек ағымдағы сақтандыру төлемдерімен ғана емес, сақтандырушылардың ұзақ мерзімді міндеттемелер көлемімен де есептеледі. Оның үстіне, бір ғана жазатайым оқиғаның өзі төленген сақтандыру сыйақысынан әлдеқайда жоғары қаржылық міндеттемелерге әкелуі мүмкін. Сақтандыру ұйымдарының есептілігіне сәйкес, орын алған сақтандыру жағдайлары бойынша болашақ аннуитеттік міндеттемелер көлемі шамамен 286 млрд теңгені құрайды. Бұл көрсеткіш жиналған сақтандыру сыйақыларынан да, қазіргі нақты төлемдер көлемінен де жоғары", – деп толықтырды премьер-министр.

Бұған дейін рақымшылыққа ілігіп, қайта қылмыс жасаған қазақстандық туралы жазғанбыз.

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Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
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