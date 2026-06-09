Қазақстанда 1 шілдеден бастап шағын көлемді су көліктеріне тексеру жүргізіледі
Сурет: magnific
Төтенше жағдайлар министрі Шыңғыс Әрінов шағын көлемді су көліктерін тексеру басталатынын мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Министр бұл ақпаратты 2026 жылғы 9 маусымда өткен Үкімет отырысында айтты.
"Тексеру шараларын 1 шілдеден бастап бастаймыз. Ел аумағындағы су айдындарында шағын көлемді су көліктері мен олардың тұрақ базаларына тексеру жүргізіледі. Егер өрескел заңбұзушылықтар анықталса, жедел әрекет ету шаралары қабылданады", – деді министр.
Сондай-ақ оның айтуынша, жергілікті атқарушы органдармен бірлесіп жағалау аймақтарында жасанды интеллектпен жабдықталған бейнебақылау жүйелері кезең-кезеңімен енгізіліп жатыр.
Мұндай жүйе қазірдің өзінде Алакөл көлі жағалауында орнатылған.
Бұған дейін Өскеменде бұзақылық жасаған 20 жасар елордалық қамауға алынғанын жазғанбыз.
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